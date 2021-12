A fuoco un capanno a Canova, rapido intervento dei vigili del fuoco

L’allarme per un incendio a un capanno civile annesso ad un’abitazione è scattato nella serata di ieri venerdì 17 novembre a Canova in via Paludi nella zona nord ovest del capoluogo.

Dalle prime informazioni a prendere a fuoco è stato un capanno contenente degli attrezzi che si trovava nelle vicinanze di un abitazione.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Gardolo allertati dal proprietario che hanno iniziato immediatamente l’opera di spegnimento del capanno evitando che le fiamme si propagassero agli edifici adiacenti.

Pubblicità Pubblicità

I danni fortunatamente sono stati solo al capanno che è andato quasi distrutto, per fortuna parte del materiale all’interno è stato recuperato e salvato.

Una volta che il rogo è stato domato è iniziata la lunga e minuziosa opera di bonifica per evitare che eventuali focolai ripartissero. Non si segnalano feriti o danni a persone o altre strutture.

Pubblicità Pubblicità