Rsa, il nuovo isolamento: niente Natale in famiglia per gli anziani delle strutture con focolai

Non ci sarà un Natale con i propri cari per gli anziani delle Rsa trentine dove si sono verificati casi di positività al virus.

Si tratta del secondo anno consecutivo di chiusure per le festività e la misura, seppure idonea al contenimento dell’infezione, semina sconforto in tutte quelle famiglie che a lungo hanno combattuto per poter riguadagnare quella vicinanza a lungo perduta a causa dell’emergenza sanitaria.

A confermarlo sono i dirigenti dell’Azienda sanitaria Giancarlo Ruscitti ed Enrico Nava: per le visite e i nuovi ingressi nelle case di riposo dove si sono verificati contagi dovranno passare due settimane (14 giorni) dall’ultimo tampone negativo.

Questo dovrà accadere anche se gli ospiti, come nel caso di Pergine, sono stati in isolamento seguiti dal personale specializzato.

Una doccia fredda per la struttura Santo Spirito ma anche per la Rsa di Cadine, dove nelle ultime ore è stato rilevato un focolaio con 13 contagiati tra i dipendenti.

Una decisione, quella dell’Apss, che si mantiene in linea con i protocolli del 2020 secondo i quali, ancora una volta, gli anziani dovranno restare isolati e lontani dai propri nuclei e conoscenze e le persone in attesa per le nuove ammissioni dovranno aspettare fino all’inizio di gennaio per accedere alle strutture.

Nel frattempo, per tutte le Rsa pubbliche e private sono state approvate dalla Giunta provinciale le nuove direttive per il 2022 per l’assistenza sanitaria con la definizione del finanziamento del posti letto convenzionati.

Accanto alle modifiche legate all’aumento di posti letto ci sono anche alcune misure compensative e altre azioni importanti, come l’estensione dell’assistenza psicologica a favore dei residenti e dei familiari

A breve si discuterà in Apran anche un accordo per il riconoscimento dell’aumento contrattuale agli infermieri e agli OSS che forniscono assistenza e un’integrazione di 5 milioni del fondo che sostiene le Rsa in difficoltà economica a causa della pandemia. La spesa complessiva per le Rsa per il 2022 è di 137.781.604,20 euro.