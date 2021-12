Anno dei Musei dell’Euregio, il viaggio del bastone Gargoo da Levico Terme a Cavalese

Il Palazzo della Magnifica Comunità ha ospitato ieri la presentazione del cortometraggio “Viaggio attraverso una terra di confine”. Il mini-documentario, nato dalla collaborazione tra APT Val di Fiemme, Palazzo della Magnifica Comunità e GECT Euregio “Tirolo-Alto Adige-Trentino”, vede Danilo Callegari impegnato nell’attraversamento di una parte del Lagorai.

Il suo viaggio è iniziato da Levico Terme dal Forte delle Benne il 19 ottobre ed è terminato a Cavalese, al palazzo della Magnifica Comunità, il giorno successivo. Come compagno d’avventura Danilo ha portato con sé il Bastone “Gargooo”: simbolo di un progetto culturale ideato dal Museo Passiria di San Leonardo in provincia di Bolzano in occasione dell’Anno dei Musei dell’Euregio 2021 caratterizzato dallo slogan “Il museo muove“. Il Bastone speciale, fornito di microchip geolocalizzatore, dalla fine di maggio sta viaggiando per il territorio Euroregionale di Museo in Museo. L’Anno dei musei dell’Euregio 2021, dedicato al tema “Trasporto – Transito – Mobilità” ha visto finora il coinvolgimento di oltre 60 musei dell’Euroregione per quasi 40 progetti. E molte sono le mostre ancora in corso.

Tra le altre, eccone alcune: “Connessioni montane. Viaggio dalla guerra al turismo“, Magnifica Comunità di Fiemme e Forte del Colle delle Benne a Levico; “Ferrovia e Dolomiti. Dalla guerra al turismo” Centro visite Tre Cime, Dobbiaco, Centro culturale Grand Hotel Toblach; “In alto. Il sistema di rifornimenti militari tra lo Zugna e gli Altipiani” (Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto), “Leonardo mobil/e” (Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano); “Liöstrades. Percorsi di neve” (Museo Ladin, San Martino in Badia), “Mobilità sostenibile. Un impegno per il territorio alpino” (Muse di Trento), “Stone Age Connections. Mobilità ai tempi di Ötzi” (Museo Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano), “Visioni del mondo da raccontare” (Museum der Völker, Schwaz). Per saperne di più basta andare sul sito 2021.euregio.info/it. Qui il video presentato a Cavalese.

