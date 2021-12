Fidanzata virtuale sul web: medico pensionato trentino truffato per 400 mila euro

Non si sono ancora spenti i riflettori sul caso di Roberto Cazzaniga, pallavolista milanese dal passato in Nazionale, truffato per oltre 700 mila euro da una fidanzata virtuale che emergono altri casi, due dei quali in Trentino. Uno davvero eclatante.

Il caso è successo in un paese dell’Alto Garda e ha visto protagonista un medico in pensione che si è invaghito di una fidanzata «virtuale» che gli ha spillato in un solo anno quasi 400 mila euro. Si chiama “Romance Scam” o “Love Scam”. Tradotto in italiano significa truffa dell’amore o truffa romantica.

Per mettere a segno questa forma di truffa, i truffatori e le truffatrici creano falsi profili sui media sociali o sui siti d’incontri in Internet allo scopo di fingersi innamorati della persona caduta nella loro trappola per poi ottenere da lei dei contributi finanziari.

Ma sono corcordi tutti – in special modo le forze dell’ordine – che quanto sta emergendo è sono soltanto la punta di un iceberg fatto di solitudine, buona fede, creduloneria e ingenuità che spinge migliaia di persone a gettarsi nelle braccia virtuali di finti fidanzati o fidanzate.

Dietro a questi incontri virtuali spesso ci sono vere e proprie organizzazioni criminali preparatissime che in alcuni casi mettono a disposizione dei truffatori anche degli psicologi che insegnano a comportarsi per portare a termine la truffa. È il caso del nostro medico pensionato: dopo i primi approcci e le frasi dolci ecco arrivare infatti le prime richieste di denaro. «I miei figli soffrono di una grave malattia e hanno bisogno di essere operati, se non trovo i soldi moriranno»

Il medico impietosito si è sobbarcato in vari momenti i presunti costi delle operazioni. Ma poi i problemi e gli ostacoli si moltiplicano e la vittima è ogni volta invitata a versare nuovamente del denaro. Tuttavia, come in questo caso, l’agognato incontro non avverrà mai.

I soldi dovevano essere accreditati su un conto corrente in Costa D’avorio, e già questo doveva far venire dei dubbi sulla bontà della richiesta. Ma il medico ha tirato diritto finchè l’amore della vita non è improvvisamente sparito. In quel preciso momento ha capito di essere stato truffato.

Si è così presentato alle forze dell’ordine, mantenendo il segreto con i famigliari, per farsi aiutare. Ma nella maggior parte dei casi le vittime non denunciano per la vergogna. Così facendo i truffatori la fanno franca ancora una volta. Ma anche in presenza di una denuncia rintracciare si soldi è quasi impossibile.

Altro caso, ma meno eclatante per fortuna, è successo a Rovereto e ha visto protagonista una donna 50 enne. Agganciata sul web da un presunto Sceicco dei paesi arabi, ricchissimo, con tanto di fotografia scattata vicino al suo aereo privato, la donna ha continuato per alcuni mesi un rapporto virtuale.

Finalmente il tanto agognato incontro è stato fissato. L’emiro arabo per l’incontro aveva prenotatato (a suo dire almeno) tutto un albergo solo per loro due.

Tutto sembrava pronto per l’incontro quando all’ultimo momento per delle pratiche burocratiche qualcuno doveva garantire il costo dell’hotel versando 5.000 euro.

La 50 enne di Rovereto non ci ha pensato due volte versando la somma in garanzia sicura che poi il ricco Sceicco l’avrebbe risarcita subito. Non ha nemmeno pensato che poteva essere strano versare 5.000 euro per il pagamento di un hotel Italiano su un conto estero.

Alla fine nessuna luna di miele o serata romantica, ma solo un buco sul proprio conto corrente e tanta amarezza e solidudine.