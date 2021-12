Capodanno a Trento, la Lega Giovani: “Giovani bastonati. Mossa per scaricare le responsabilità”

E’ arrivata oggi la notizia che neppure quest’anno in Piazza Duomo a Trento si farà festa. Saranno vietati gli assembramenti e ciò che si fa normalmente a capodanno.

La notizia, nonostante fosse prevedibile, ha suscitato alcune polemiche. Per questo noi de “La Voce del Trentino” abbiamo analizzato alcune criticità assieme al responsabile organizzativo della Lega giovani Trentino Marco Mazzeo.

E’ arrivata oggi la notizia che in piazza Duomo a Trento non ci sarà neppure quest’anno festa. Si faranno delle proiezioni sugli edifici circostanti e verrà suonata della musica classica. Saranno vietati gli assembramenti. I giovani sono stati dimenticati per l’ennesima volta?

“Io non direi che i giovani sono stati dimenticati. Penso ci sia una tendenza nazionale che è quella di inibire qualsiasi tipo di celebrazione al fine di prevenire il covid e questa nuova variante molto contagiosa. Una riflessione io però la faccio.

In un paese in cui i giovani sono stati sottoposti a tantissime restrizioni per due anni e mezzo ed hanno in larghissima parte attuato e coadiuvato le autorità sanitarie e politiche e istituzionali nella vaccinazione, io credo che un pochino si potesse venire loro incontro.

Credo questa sia l’unica critica da fare.

Si poteva venire incontro con delle misure preventive, di contingentamento. Non è una questione di dimenticare”.

Secondo voi la festa poteva essere strutturata in un altro modo?

“Noi abbiamo mille esempi di come stanno venendo strutturate le feste. Noi come Lega abbiamo dato la nostra opinione: esistente il green pass e i tamponi, tutto si può fare.

Evidentemente con i dovuti controlli si poteva osare un po’ di più. Ora non dico di fare feste come si facevano due anni fa. Sottoponendo le persone a tamponi e controllando il green pass io penso la festa si potesse fare. Le feste comunque nelle valli per esempio verranno fatte. Sarà solo la città di Trento a risentirne.

Certo, immaginati la capacità della città di Trento di fare controlli, contingentare e fare in modo che non ci siano degli assembramenti rispetto a quella dei piccoli paesi. Sarebbe stato possibile prevenire e controllare molto di più”.

Date le precedenti regole anti movida e le scelte fatte dalla giunta, si pensa che sia proprio il sindaco a voler intralciare in qualche modo i giovani oppure secondo voi è legittimato dalla situazione?

“Questa è una domanda molto interessante. Il sindaco Ianeselli, la sua giunta, per gli universitari e per i giovani non ha mai fatto molto.

Aveva promesso, mi ricordo, in Santa Maria Maddalena, di utilizzare delle misure di prevenzione contro i vandali. Invece ha adottato delle misure restrittive contro chi vandalo non è, con chi frequenta i bar della città di Trento in maniera civile e democratica com’è la maggior parte degli universitari che frequentano.

Luoghi come il centro sociale Bruno invece non vengono mai intaccati. Se queste persone non possono entrare in piazza santa Maria Maddalena poi allora vanno al Centro sociale. Non hai quindi punito i soliti facinorosi ma gli universitari.

E’ uguale, così sarà per capodanno. Per non avere difficoltà farà sì che ci sia una diaspora di giovani verso le valli e si libererà dalle responsabilità di dover decidere. Mi aspettavo di più dal sindaco Ianeselli da questo punto di vista.

Il sindaco non ha mai risolto il problema della movida, né dei contribuenti in difficoltà e non ha mai punito i facinorosi. Il sindaco Ianeselli purtroppo sta dimostrando per l’ennesima volta una grande carenza”.