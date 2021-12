Mech Industry Academy, l’accademia dove gli ingegneri imparano “on the job”

Rispondere alla costante esigenza, da parte delle imprese innovative trentine, di personale altamente specializzato e formato.

Questo l’obiettivo di Mech Industry Academy – MIA, il percorso di formazione avanzata “on the job” che fornisce alle aziende gli ingegneri di cui hanno bisogno per concretizzare specifici progetti industriali. L’iniziativa, che in tre mesi ha già visto l’adesione di quattro imprese trentine, è ideata da SMARTENGINEERING in collaborazione con Trentino Sviluppo e con il patrocinio di Confindustria Trento.

I sette ingegneri che stanno frequentando l’Academy provengono dagli atenei di tutta Italia e diventeranno tecnici altamente qualificati in grado di installare, programmare, risolvere i problemi, ma soprattutto pianificare, progettare, sviluppare e lavorare con sistemi meccatronici complessi.

Il percorso previsto dall’academy MIA inizia con la richiesta da parte dell’azienda della figura professionale di cui ha bisogno per sviluppare il proprio progetto. In base ad una job description dettagliata del profilo desiderato, lo staff di SMARTENGINEERING avvia la ricerca di ingegneri, anche neolaureati, nei settori meccatronico, meccanico, elettronico, automation/Iot/digital e dei materiali. I candidati maggiormente in linea vengono presentati al cliente, che può così valutarli di persona. Viene poi fatto un ulteriore percorso di approfondimento in aula, dove attraverso test tecnici e attitudinali e verifiche caratteriali, si affina la selezione.

Scelto il candidato, inizia il percorso formativo vero e proprio, che è caratterizzato da una forte integrazione tra attività pratica e teorica. Si parte con due settimane di lezioni frontali in aula, utili a verificare lo stato delle competenze tecnico-specialistiche dei candidati, a cui seguono due settimane di stage presso la sede di Rovereto di SMARTENGINEERING in Polo Meccatronica, l’hub high-tech di Trentino Sviluppo. In questa fase il candidato lavorerà su materie e ambiti definiti secondo le richieste dall’azienda.

A queste prime due fasi seguono 6-18 mesi di formazione “on the job”, nei quali il giovane talento lavora come dipendente a tempo determinato per SMARTENGINEERING fino a quando non raggiunge il profilo professionale richiesto dall’azienda committente. Le attività di formazione si eseguono su commesse o problematiche reali sottoposte dal cliente stesso e sono sviluppate utilizzando i medesimi strumenti, metodologie e procedure interne.

Mech Industry Academy adotta metodi e programmi di apprendimento innovativi e riesce a fornire competenze specifiche su diversi ambiti della meccatronica, quali automation, ricerca & sviluppo, progettazione meccanica, calcolo, project management, prototipazione rapida, strumenti CAD/CAE/CAM e implementazione PLM/PDM.

SMARTENGINEERING, tra le prime aziende insediate in Polo Meccatronica ed oggi articolata in cinque sedi con oltre 150 ingegneri altamente specializzati, offre servizi tecnici di ingegneria per l’industria meccanica e progetta macchine utensili e sistemi automatici per i settori “food and beverage“, automotive, aerospazio e Oil & Gas.