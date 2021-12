Il fotoreporter di fama internazionale Francesco Cito sbarca a Tuenno

Il fotografo Ferdinando Scianna scrisse di lui: «È oggi il miglior fotogiornalista italiano. Ha l’istinto del fatto, la passione del racconto, la capacità di far passare attraverso le immagini, con forza di sintesi e rigore visivo, l’essenziale delle cose».

Francesco Cito, uno dei migliori fotoreporter italiani, farà tappa a Tuenno per un finesettimana da segnare col cerchio rosso in agenda per gli amanti della fotografia.

Venerdì 17 dicembre alle 20.30 al teatro di Tuenno sarà protagonista di un incontro culturale aperto al pubblico, durante il quale si potranno ammirare tutti i suoi scatti più famosi, accompagnati naturalmente dal racconto di chi li ha vissuti in prima linea.

Nella mattinata di sabato 18 dicembre, invece, è in programma un workshop di reportage e fotogiornalismo, a pagamento, destinato non solo ai più esperti, ma a tutti coloro che vorranno cogliere gli insegnamenti di uno tra i grandi della fotografia mondiale. La lezione sul campo vedrà come propedeutico l’incontro del venerdì, in quanto la visione e le spiegazioni degli scatti potranno avvicinare i corsisti al metodo e alla filosofia del maestro.

Francesco Cito, tra l’altro, è uno dei pochi fotografi a livello internazionale ad aver vinto due volte il World Press Photo, il più importante riconoscimento mondiale di fotogiornalismo: nel 1995 ha conquistato il terzo premio Day in the Life per il “Neapolitan Wedding story”, mentre l’anno successivo gli è stato conferito il primo premio per il Palio di Siena.

Uno dei momenti più importanti della sua carriera avviene nel 1980, quando è uno dei primi fotoreporter a raggiungere clandestinamente l’Afghanistan occupato con l’invasione dell’Armata Rossa. Riuscirà, al seguito di vari gruppi di guerriglieri che combattevano i sovietici, a percorre 1.200 chilometri a piedi nel cuore della battaglia.

Vista l’attualità dell’argomento, nella serata di venerdì saranno presentate dal maestro le foto che oltre 40 anni fa fecero il giro del mondo.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione è possibile contattare il presidente del Circolo Fotografico Massimiliano Corradini al numero 347.3338992.

FRANCESCO CITO – Francesco Cito, è nato a Napoli il 5 maggio 1949. Interrotti gli studi si trasferisce a Londra nel 1972 per dedicarsi alla fotografia. L’inizio in campo fotografico avviene nel 1975 con l’assunzione da parte di un settimanale di musica pop-rock (Radio Guide mag.).

Gira l’Inghilterra, fotografando concerti e personaggi della musica leggera. In seguito, divenuto fotografo free-lance, inizia a collaborare con The Sunday Times mag., che gli dedica la prima copertina per il reportage “La Mattanza”. Successivamente collabora anche con L’Observer mag.

Nel 1982-83, realizza a Napoli un reportage sulla camorra, pubblicato dalle maggiori testate giornalistiche, nazionali ed estere. Sempre a Napoli nel 1978 per The Sunday Times mag. aveva realizzato un reportage sul contrabbando di sigarette dall’interno dell’organizzazione contrabbandiera.

Nel 1983 è inviato sul fronte Libanese da Epoca, e segue il conflitto in atto fra le fazioni palestinesi; i pro siriani del leader Abu Mussa e Yasser Arafat e i suoi sostenitori. E’ l’unico foto-giornalista a documentare la caduta di Beddawi (campo profughi), ultima roccaforte di Arafat in Libano. Seguirà le vari fasi della guerra civile libanese fino al 1989.

Nel 1984 si dedica alle condizioni del popolo palestinese all’interno dei territori occupati della West Bank (Cisgiordania) e la Striscia di Gaza. Seguirà tutte le fasi della prima “Intifada” 1987 – 1993 e la seconda 2000 – 2005. Resta ferito tre volte durante gli scontri. Nel 1994 realizza per il tedesco Stern mag. un reportage sui coloni israeliani oltranzisti. Nell’aprile 2002, è tra i pochi ad entrare nel campo profughi di Jenin, sotto coprifuoco durante l’assedio israeliano, alle città palestinesi.

Nel 1989 è inviato in Afghanistan dal Venerdì di Repubblica e ancora clandestinamente a seguito dei “Mujahiddin” per raccontare la ritirata sovietica. Tornerà in quelle aree di nuovo nel 1998 inviato dal settimanale Panorama, con l’intento di incontrare Osama Bin Laden. Intento non andato a buon fine a causa l’inizio dei bombardamenti americani.

Nel 1990, è in Arabia Saudita nella prima “Gulf War” con il primo contingente di Marines americani dopo l’invasione irachena del Kuwait. Seguirà tutto il processo dell’operazione “Desert Storm” e la liberazione del Kuwait 27 – 28 febbraio 1991. Nei suoi viaggi attraverso il Medio Oriente, in più occasioni ha focalizzato il suo interesse a raccontare i vari aspetti dell’Islam dal Pakistan al Marocco, Negli anni 90 segue le varie fasi dei conflitti balcanici.

Nel 2000 realizza un reportage sul “Codice Kanun”, l’antica legge della vendetta di origini medievali nella società albanese In Italia si occupa spesso di casi di mafia, ma anche di eventi come il Palio di Siena che gli varrà il primo premio al World Press Photo 1996 ed altri rilevanti aspetti della società contemporanea. Dal 1997 l’ obiettivo è anche puntato sulla Sardegna fuori dagli itinerari turistici, tra il sociale e le tradizioni, lavoro già in parte racchiuso in in foto-libro.

Nel 2007 è invitato dal Governatorato di Sakhalin (Russia), l’isola ex colonia penale raccontata da Checov, per un lavoro fotografico, sul territorio, illustrando la vita e le attività produttive, a seguito della scoperta di ingenti giacimenti petroliferi. Lavoro divenuto una mostra e un foto libro editato in Russia.

Nel 2012 la prestigiosa casa di gioiellieri parigini “Van Cleef & Arpels” gli commissiona la realizzazione di un lavoro fotografico, in cui descrivere l’operosità attraverso le mani dei loro artigiani, nel confezionare i gioielli più esclusivi del mondo. 50 immagini raccolte in un volume stampato in nove lingue.

Interminabile l’elenco di premi e riconoscimenti ricevuti.