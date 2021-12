Gli atti del III Convegno Internazionale sulle stufe di Sfruz sono pronti: alla serata di presentazione anche Vittorio Sgarbi

Gli Atti del III Convegno Internazionale sulle stufe ad olle di Sfruz verranno presentati dopodomani, giovedì 16 dicembre alle 20.30, al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.

L’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz presenterà il testo nel corso di un evento che vedrà anche la partecipazione dell’Onorevole Vittorio Sgarbi. Il testo verrà presentato dal direttore scientifico dell’associazione il professore Francesco Angelelli.

Il III Convegno internazionale si è svolto a Sfruz dall’11 al 14 settembre 2018 sulle antiche stufe prodotte in questo piccolo paese della Val di Non nel Trentino-Alto Adige. Il Convegno ha visto la partecipazione di un elevato numero di specialisti, cultori della materia, artigiani, appassionati e cittadini.

Un grande successo che ha confermato gli originari scopi e le finalità essenziali dell’iniziativa: diffusione e valorizzazione non solo in loco ed in Italia, ma anche in Europa e in altre parti del mondo, della secolare e antica arte dei “fornelari” di Sfruz, creatori di stupende opere in ceramica.

Il volume relativo agli Atti del convegno raccoglie nel panorama bibliografico del Settore dedicato alle “stufe ad olle” un insieme di ricerche e studi in gran parte inediti, relativi alla geologia del territorio da cui provengono le argille utilizzate nelle antiche fornaci; alla conoscenza scientifica e di lavorazione delle materie prime impiegate nella realizzazione dei manufatti; alla descrizione di dettaglio delle stufe in ceramica prodotte per lungo tempo a Sfruz e nel Trentino e al loro confronto strutturale e raffigurativo con altre città e paesi.

Non è da poco, ad esempio, aver avuto la possibilità di conoscere da illustri relatori intervenuti quali specialisti, direttori di musei, docenti universitari, pubblicisti, ecc. la produzione storica di stufe ad olle prodotte nel territorio di Austria, Germania, Italia, Lituania, Marocco, Russia-Siberia, Svizzera, nonché aver approfondito le ricerche sull’origine delle stufe in maiolica dipinte e delle altre disseminate in Italia e nei castelli trentini, testimonianza di storia e di vita per questa regione.

In tal modo, fra le molteplici relazioni si ricordano quelle presenti negli atti del volume come significative e inedite relazioni quali la secolare storia delle Fornaci di Sfruz e dei suoi “Fornelari Cavosi”; la descrizione delle stufe conservate al museo civico di Bolzano e a Castel Valer; le stufe Svizzere in maiolica dipinte Steckborner del XVIII secolo, descritte dal Direttore del Museo; la collezione e il restauro di stufe ad olle del museo dei grandi Duchi di Lituania; le stufe prodotte nella Siberia orientale; le iconografie di piastrelle della Germania nei secoli XIV-XVI; le stufe conservate nel Castello Museo Nazionale di Norimberga; la storia delle stufe prodotte a Vienna e conservate nello Schobrunn Palace, descritta dallo stesso direttore di questo Museo austriaco; l’arte della ceramica islamica realizzata in Marocco; ecc.

Il volume, che ricalca l’impostazione dei precedenti due convegni svoltosi sempre a Sfruz (2008 e 2011), è quindi impostato in forma editoriale secondo la struttura utilizzata in campo internazionale (sunti, divisione in capitoli, parole chiave, bibliografia).

Illustra inoltre, attraverso numerose immagini a colori e testi scientifici, i singoli lavori presentati dai vari relatori nell’ambito delle III sessioni previste dal convegno stesso, approfondendo gli elementi di Raffigurazione e Decorazione delle opere in ceramica s.l. e quindi anche delle olle utilizzate nella costituzione delle stufe di Sfruz. Amplia la conoscenza della storia in questo Settore mostrando il confronto di manufatti similari realizzati in altre parti del mondo con le differenti metodologie e stili impiegati nel Trentino, nel resto dell’Italia e in altri Paesi, con riferimento a collezioni museali e private. Descrive il restauro dei manufatti al fine della loro conservazione e diffusione.

Nel volume è stata sviluppata anche una sessione dedicata a progetti innovativi quali ad esempio la presentazione del progetto di restauro dell’antico ex albergo “Tre Gigli”, auspicabile sede per conservare la memoria delle antiche stufe ad olle in ceramica di Sfruz; il progetto europeo Prepair presentato dall’Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente, per l’impatto sulla qualità dell’aria della combustione domestica della legna con le misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Le Relazioni della terza sessione hanno avuto lo scopo di ampliare la conoscenza della produzione attuale di stufe in ceramica quale “Innovazione” nella “Tradizione” in un’epoca in cui tale mezzo di calore naturale rappresenta ancor più una fonte alternativa di energia valida.

Infine, il capitolo relativo alla “Appendice” riporta attraverso foto testi e didascalie i momenti più salienti del convegno quali ad esempio l’inaugurazione al Palazzo Assessorile di Cles e la presentazione delle singole relazioni nella sala congressuale a Sfruz.

«Gli Atti del III Convegno – commenta la presidente dell’associazione Antiche Fornaci di Sfruz Patrizia Poli – costituiscono certamente un valore scientifico e storico “unico”, aggiungerei una “pietra miliare” nel Settore e potranno rappresentare un elevato contributo allo sviluppo di tale materia e non solo, con l’auspicio che l’impegno fin qui profuso possa continuare nel tempo con la consapevolezza che “La memoria delle tradizioni rappresenta per tutti e particolarmente per le popolazioni locali e per i cittadini un patrimonio da tramandare nella sua integrità alle future generazioni”».

Il III° Convegno Internazionale, oltre ad essere stato patrocinato dall’Euregio, ha avuto l’importante patrocinio del MiBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.