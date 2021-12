Obbligo di vaccino a scuola, Bisesti: “Sospensioni per chi non si mette in regola. Non aspetteremo”

Mancano solo due giorni all’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico valido a livello nazionale. Lo impone il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

In provincia di Trento l’assessore all’Istruzione Mirko Bisesti non ha dubbi: non si ricorrerà ad inutili posticipazioni, tutti dovranno mettersi subito in regola. A partire da mercoledì 15 dicembre dunque, ogni dipendente scolastico (tra i docenti e il personale amministativo e ausiliario) avrà cinque giorni di tempo per chiarire la propria posizione.

I tempi tecnici per la verifica del personale non vaccinato scadranno il 20 dicembre. Da questa data, chi si recherà sul posto di lavoro senza vaccino sarà sospeso dal servizio. Per Bisesti, la misura è prettamente preventiva. Non ci si potrà infatti permettere di perdere tempo a tamponare carenze di personale rimandando il problema a dopo le feste.

Nonostante le perplessità espresse dai sindacati, l’assessore è convinto si potranno trovare soluzioni rapide anche ad eventuali ‘buchi’ creati dall’ultimo zoccolo duro dei No vax. Ciò che deve essere garantito come priorità della linea provinciale – ha sottolineato – è la continuità della didattica in presenza.

Del resto Bisesti ha ricordato come il potenziamento dell’organico sia già stato attuato con largo anticipo, obbero già dai tempi dell’entrata in vigore della certificazione verde obbligatoria sul posto di lavoro. Tra gli strumenti a disposizione ci sarebbero le liste già disponibili in ogni Istituto o la possibilità di attingere da iniziative come quella del Progettone.

Come già succede per i sanitari e per le forze di polizia, anche per lavorare a scuola non basterà più quindi il Green pass base, valido con un semplice tampone negativo. Ora attesa ora una circolare ufficiale che confermi l’entrata in vigore delle nuove regole.

