Il 20 dicembre si chiude la rilevazione su consistenza e dislocazione territoriale di ladini, mòcheni e cimbri

Il prossimo 20 dicembre è l’ultimo giorno per compilare il questionario della rilevazione sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra.

Lo ricorda l’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT), che ha inviato a tutte le famiglie della provincia di Trento una lettera con le istruzioni tecniche e operative per la compilazione. L’indagine è prevista dalle “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento” (d.lgs. 592/1993); gli esiti daranno utili informazioni ai fini della tutela e della promozione della cultura delle popolazioni di lingua minoritaria, residenti in provincia di Trento.

Risulta quindi fondamentale la partecipazione alla rilevazione, che è universale e coinvolge tutti i residenti nei comuni della provincia di Trento. Per partecipare all’indagine basta compilare un semplice questionario web. Possono rispondere le persone che si sentono di appartenere alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra, ma anche le persone che non appartengono a tali popolazioni e desiderano esprimerlo, indicando la modalità di risposta “nessuna delle tre”. La data di riferimento è il 3 ottobre 2021.

Chi non ha il computer o non è esperto nel suo utilizzo può richiedere il questionario cartaceo presso il Comune di residenza, da riconsegnare in busta chiusa e anonima.

In questi giorni, nei soli comuni di insediamento storico delle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra (per i ladini: Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e Soraga-Soraga; per i mòcheni: Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bersntol; per i cimbri: Luserna-Lusérn), le famiglie che non hanno già provveduto alla compilazione del questionario saranno contattate da rilevatori, che metteranno a disposizione e raccoglieranno il questionario cartaceo in busta chiusa e anonima.

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. I risultati saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati.

Per informazioni e assistenza nella compilazione è possibile: contattare il Numero Verde ISPAT 800 083693, attivo dal 4 ottobre al 20 dicembre, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; scrivere all’indirizzo di posta elettronica censpermpop.tn@provincia.tn.it consultare il sito dell’ISPAT all’indirizzo www.ispat.provincia.tn.it , entrando nella sezione dedicata alla rilevazione delle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra.