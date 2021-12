Anziani, l’altra faccia della medaglia di un paese incapace di dare dignità ai propri nonni

Ormai è certo e anche su questo sul nostro organo d’informazione lo abbiamo sottolineato più volte: l’Italia non è un paese per giovani. Però, a pensarci bene, l’Italia non è neppure un paese per vecchi.

Lavori, produci, poi vai in pensione. Fintanto che, se hai nipoti, riesci ad evitare ai tuoi figli spese per tate e baby sitter, va tutto bene.

Ti va tutto bene anche quando aiuti economicamente i tuoi figli, visto che, l’ambizione di migliorare la posizione sociale col passare delle generazioni, è ormai una bufala, a meno che le nuove generazioni non si mettano a spacciare.

Appena non sei più utile, come nonna o nonno baby sitter o come mucca da euro da mungere, ecco che l’anziano italiano da risorsa, in quattro e quattr’otto, diventa inutile, per poi passare alla categoria “palla al piede”.

Se poi ti ammali, ecco che diventi un peso e, il dispiacere dei tuoi parenti più stretti nel vederti star male, pian piano si tasforma nella speranza che tu te ne vada al più presto.

Perchè un anziano, quando diventa un peso, si trasforma, per le famiglie e per la società, in un debito. Se la tua autonomia psicofisica inizia a vacillare, ma decidi di rimanese a casa, devi assumere una badante, il cui stipendio, dai parenti, spesso viene visto come un lento ed inesorabile ridimensionamento della disponibilità economica da godere con l’eredità.

Se le tue condizioni sono incompatibili con l’assistenza domiciliare di una badante, ecco che ti rimane solo la Casa di Riposo: ma ti accongi che è ancor più onerosa dell’assistenza a casa, ed è umiliante, anche a causa di personale e dirigenti che spesso sono totalmente inadatti a seguire persone in difficoltà. Soprattutto se anziane.

L’Italia non è un paese per vecchi, perchè non è mai stata in grado di offrire alle persone anziane la possibilità di vivere gli ultimi momenti della propria vita a casa, per una cultura assente del riconoscere dignità a chi ha una disabilità.

O hai i soldi per pagarti un’assistenza domiciliare con i fiocchi, o ti rimane la struttura residenziale, dove troppe volte paghi tanto, per avere poco a livello di servizi.

I tuoi risparmi, col tempo, sono rosicchiati dai costi per l’assistenza, i tuoi parenti spesso sono costretti a pagarti le cure e in loro si insinua quel pensiero, tanto crudele e inconfessabile, quanto inquitante e pratico, che è giunto il momento che tu, anziano, tiri le cuoia.

E’ l’altra faccia della medaglia … sull’altra faccia ahimè c’è l’eutanasia.