No vax pentito al santa Chiara: «Quanto sono stato stupido, piango 50 volte al giorno. I sanitari sono allo stremo per colpa dei no vax»

«La vedo dura superate tutto questo, piango 50 volte al giorno e sto malissimo. Sono qui solo senza la possibilità di vedere nessuno. Penso ai figli e alle persone che amo e spero di rivederli. Ogni giorno è un lungo incubo senza fine. È come questa malattia ti bruciasse i polmoni» – Sono queste le parole di un 50 enne di Trento ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di santa Chiara da 15 giorni.

Era un no vax convinto, ora ha cambiato idea: «Penso che stupido sono stato a seguire i consigli degli amici no vax, lo capisci quando si soffre e si è impotenti di fronte a questa malattia gli errori che hai commesso. Si piange tanto, e qui lo fanno tutti, con la paura di non veder più i figli e i genitori. Si prega tutto il giorno e si ripongono speranze di guarire in Dio perché ti dia la forza di resistere.

Sportivo e non fumatore, con uno stile di vita normale e sano è in una situazione non è semplice. È cominciato a stare male a casa, sembrava una banale influenza. «Non riuscivo a fare più di due passi e a dire 3 parole di senso compiuto di fila, sembravo uno zombie.»

Gli amici no vax gli avevano consigliato di bere molto, aiutarsi con preparati naturali tipo il propoli, vitamine, echinacea, aspirine e stupidaggini del genere. Gli avevano anche consigliato di non uscire, e ci mancherebbe.

Ha provato a curarsi da solo ma poi le cose sono precipitate improvvisamente ed è stato ricoverato al santa Chiara di Trento nel reparto di rianimazione. «Mi mettono seduto nel letto per vedere come agisce la saturazione e la fiacchezza. Devo dormire sui fianchi per piegare la polmonite e allora i parametri diventano abbastanza stabili. Sembra che magari mi riprendo ma poi crollo di nuovo. Mi dicono che magari potrebbe passare anche un anno prima di guarire. Gli operatori sanitari sono bravissimi, mi dicono sempre di essere allo stremo delle forze per colpa dei non vaccinati che continuano ad arrivare tutti i giorni».

Presso il reparto di rianimazione del santa Chiara di Trento ad oggi sono ricoverati 18 persone (il 90% no vax), mentre negli ospedali i ricoveri sono 99, quasi tutti no vax. (15 dei quali in alta intensità). In Italia la percentuale non è lontana da quella Trentina, l’84% dei ricoverati è no vax.

Il rischio di morte per chi non si è vaccinato contro il Covid-19 è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha effettuato la terza dose del vaccino.

Lo indica il rapporto completo della sorveglianza integrata dei casi di infezione in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), aggiornato al 7 dicembre.

Sempre per i no-vax, il rischio di decesso è inoltre di 11,1 volte superiore rispetto ai vaccinati con due dosi entro cinque mesi e di 6,9 volte maggiore rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi.

L’Iss riporta anche che dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, “l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% al 39%”