Ecco che fine ha fatto la bambina dal cappotto rosso di Schindler’s list

La bambina con il cappotto rosso è diventata una donna ed ora ha 30 anni.

A tre anni è stata una delle star di un film sull’Olocausto premiato con una pioggia di Oscar. A 11 era un’adolescente traumatizzata dall’esperienza cinematografica, colpita dalla tragedia che aveva recitato quasi come se l’avesse vissuta veramente sulla sua pelle.

Spielberg chiese a Oliwia Dabrowska di non guardare il film prima della maggiore età. La piccola attrice polacca non mantenne la promessa e all’età di 11 anni guardò il film che la sconvolse.

Pubblicità Pubblicità

Giurò di non guardarlo mai più, “Tutto era troppo orribile”, tentò anche di nascondere il fatto di essere proprio lei quella bambina, ma non era evidentemente un segreto destinato a restare a lungo tale: “Mi vergognavo ed ero arrabbiata con mia madre e mio padre quando hanno detto a tutti che avevo interpretato quel ruolo.”

Oliwia Dabrowska solo dopo molti anni dopo le riprese, ha superato lo shock e ha cominciato a parlarne: «Mi vergognavo, ero sconvolta, non volevo mai più guardare quel film in vita mia», ha raccontato Oliwia Dabrowska al Times di Londra, che è andato a scovarla in Polonia, a Cracovia, dove ora studia per diventare bibliotecaria e lavora part-time in una libreria.

Chi ha visto Schindler’s list , non può averla dimenticata. Nella atroce e commovente storia in bianco e nero di Oskar Schindler, l’imprenditore tedesco che salva più di 1200 ebrei dai forni crematori di Hitler assumendoli alle proprie dipendenze, Oliwia era l’unica macchia di colore: una bambinetta avvolta in un cappottino rosso durante lo sgombero del ghetto di Varsavia da parte dei nazisti.

Pubblicità Pubblicità



Nel film di Spielberg è proprio Schindler (con il volto dell’attore Liam Neeson) che la scorge, e il rosso segnala – nelle intenzioni del regista – il modo indelebile in cui quella piccola adorabile vittima innocente resta impressa in mente al suo eroico protagonista.

Quando la rivede, di nuovo con addosso il pastrano rosso, è su una carriola che trasporta un carico di cadaveri: ed è quello il momento in cui Schindler decide di non restare più passivo di fronte alla tragedia che si consuma davanti ai suoi occhi.

Un punticino rosso brillante, nell’uniforme color seppia di un film diventato famoso. Ma chi c’era dentro quel cappotto rosso?

A tre anni Oliwia ovviamente non si rese conto del significato del film. Non capì che sarebbe stato difficile, per lei, togliersi quel cappotto.

La gente, gli adulti, continuavano a farle domande, domande piene di buone intenzioni, che tuttavia la spaventavano e la confondevano.

Vide solo la violenza, l’orrore. Se ne sentì in qualche modo coinvolta. «Mi arrabbiai coni miei genitori perché raccontavano a tutti che la bambina con il cappotto rosso ero io. Ho tenuto segreto per tutti gli anni della scuola il mio ruolo nel film. Quelli che lo sapevano dicevano che ero stata brava, chissà quante cose sapevo sull’Olocausto». Lei invece voleva solo scappare, nascondersi.

La scena in cui l’ufficiale delle SS Amon Göth, interpretato da Ralph Fiennes, spara sugli ebrei del lager con un fucile di precisione dal terrazzo di casa sua la terrorizzava: «Era troppo orribile. Non capivo tutto di quel film, ma ero certa che non l’avrei mai più voluto guardare».

Invece poi lo ha riguardato, a 18 anni. «E finalmente», dice al quotidiano londinese, «ho capito di avere partecipato a qualcosa di cui potevo essere orgogliosa. Spielberg aveva ragione, dovevo crescere e maturare per poterlo apprezzare».

La carriera di attrice poi a parte una partecipazione al film polacco Gry uliczne, si interruppe lì; dedicherà poi la sua vita agli studi universitari diventando poi bibliotecaria a Cracovia.

Ma Oliwia resterà per sempre nella storia non solo del cinema, come la bambina col cappottino rosso, una delle immagini più dolorose del secolo scorso. L’Olocausto, in qualche modo, ha segnato anche lei.