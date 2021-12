Gira un video col telefonino dove dice che i Carabinieri non sanno l’inglese perché sono «terroni». Denunciato per Vilipendio e discriminazione

I militari della Compagnia Carabinieri di Ortisei hanno denunciato un residente 35enne ipotizzando a suo carico i reati di vilipendio alle forze armate e discriminazione.

Il brillante gardenese ha girato un video con uno smartphone e lo ha divulgato in giro per la valle tramite WhatsApp.

I carabinieri poco prima erano passati a Selva di Val Gardena nei pressi della biglietteria e della stazione a valle della funivia “Ciampinoi”. La fila degli sciatori era un po’ troppo serrata e i carabinieri, usando il megafono, hanno invitato tutti a coprirsi le vie aeree e tenere un adeguato distanziamento interpersonale. Tutto normale insomma, hanno fatto il proprio dovere.

L’uomo che era nei paraggi, non si sa per quale motivo, ha quindi girato il video in cui, in lingua ladina, dice in sintesi che nessuno ha rispettato le richieste dei carabinieri perché l’annuncio non è stato fatto in inglese e che i carabinieri non sanno parlare l’inglese poiché sono dei “terroni”.

Purtroppo per lui il video è diventato così virale in Gardena che ovviamente è arrivato sul telefonino anche di qualche carabiniere che, evidente non così incapace nelle lingue, ha inteso il ladino e ha deciso di denunciare l’uomo, senza fare nemmeno la fatica di identificarlo poiché dal video stesso e dalla voce è stato molto agevole farlo.

Ora, deferito alla Procura della Repubblica di Bolzano, dovrà difendersi dalle accuse di vilipendio alle forze armate e di ingiurie di tipo discriminatorio

