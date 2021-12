Super green pass, aumentati i controlli nell’ultima settimana. Sette denunce a Rovereto

Sono sensibilmente aumentati nell’ultima settimana i controlli dei Green pass da parte delle forze dell’ordine. A disporre questo incremento è stato il questore di Trento.

I controlli erano mirati principalmente agli esercizi pubblici e ai mezzi di trasporto. Sui mezzi non v’è stata alcuna sanzione mentre nei locali, le irregolarità erano molteplici. Le denunce a Rovereto sono state più propriamente sette.

Quasi tutte riguardavano persone in luoghi pubblici con il green pass di altri. Quest’ultimi sono stati quindi denunciati per sostituzione di persona, per essere senza green pass e per falso in atto pubblico nel caso in cui abbiano tentato di eludere le forze dell’ordine.

Pubblicità Pubblicità

Sorpresa in un locale una giovane con una certificazione verde non sua. La ragazza si trovava all’interno dell’esercizio con alcune amiche. Alle forze dell’Ordine aveva risposto di non avere con sé i documenti, è stata scoperta perché non conosceva nemmeno la via dove avrebbe dovuto risiedere.

Ad essere sanzionati sono stati anche alcuni locali. A Rovereto per esempio, in un negozio, un dipendente era sprovvisto di certificazione verde e di conseguenza anche il proprietario del posto è stato sanzionato.

C’è stato anche un caso di persona in possesso di sola certificazione “base”, quindi con tampone negativo ma senza super green pass ottenibile tramite vaccinazione o guarigione.

Pubblicità Pubblicità