Maratona vaccinale, Fugatti: «70 mila grazie ai trentini che hanno deciso di vaccinarsi»

L’obiettivo era di raggiungere le 100 mila vaccinazioni.

Non è stato raggiunto, ma gli oltre 70 mila trentini che hanno deciso di seguire il consiglio del presidente della provincia Maurizio Fugatti hanno decretato il successo dell’iniziativa che ha garantito un nuovo ostacolo contro la diffusione del Covid 19 che sta rialzando la testa per la quarta volta dal febbraio del 2020.

Sono state 4.019 le prime dosi somministrate. Il governatore ha voluto ringraziare i volontari e i professionisti «che non si sono tirati indietro neanche in questa giornata di neve». Un macchina organizzativa perfetta che ha coinvolto 800 persone e che deve rendere orgogliosi tutti i trentini

«Dobbiamo dire oltre 70 mila grazie a tutti i cittadini trentini che in questi 5 giorni di maratona hanno deciso di procedere alla vaccinazione e dare fiducia al percorso dei vaccini. Una scelta di responsabilità collettiva e di generosità che ha permesso di raggiungere questo grande risultato». Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha commentato il successo della maratona vaccinale, che dal 4 all’8 dicembre ha coinvolto 13 hub vaccinali su tutto il territorio provinciale aprendo le proprie porte dalle ore 6 alle ore 24 per permettere a tutti i cittadini trentini, anche senza prenotazione, di procedere con la vaccinazione. «70 mila vaccinazioni – ha sottolineato Fugatti – che saranno utili per mettere in sicurezza il sistema sanitario trentino e per aiutare il sistema economico a provare a reggere una situazione che, come sappiamo, è delicata».

Un’iniziativa di successo, che non è però riuscita a coinvolgere tutti gli indecisi che hanno scelto di non farsi proteggere dal vaccino. «Ciò che è mancato – ha ribadito Fugatti – sono le cosiddette prime dosi. I numeri, seppur non definitivi, parlano 4 mila prime dosi su un parterre di 75 mila persone. Fanno riflettere soprattutto coloro che fra i 30 e i 60 anni decidono ancora di non vaccinarsi. Dobbiamo prenderne atto».

Un ringraziamento speciale il Presidente della provincia autonoma di Trento – che in questi giorni ha visitato diversi punti vaccinali sul territorio, tra cui stamattina Cavalese e Sen Jan – lo ha rivolto alla macchina organizzativa e ai tanti professionisti e volontari che «sono ancora lì a lavorare e che hanno garantito un’organizzazione perfetta».

