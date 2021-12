L’importanza di avere un insegnante di madrelingua inglese per tuo figlio

In un mondo dove le culture di vari paesi s’incontrano sempre di più, non rimanere tagliati fuori per un problema linguistico è fondamentale.

Nel futuro la sola conoscenza della sola lingua italiana sarà sempre di più un fattore limitante anche per accedere a posizioni lavorative di medio livello.

Per questo motivo la conoscenza della lingua inglese è un necessario punto di partenza per un futuro sereno e di successo di tuo figlio.

Quello che offre la scuola non basta – La scuola fornisce una didattica di base che può servire per avere un livello di conoscenza minimo. Diverso è quando si deve comunicare in inglese con chi la lingua la conosce alla perfezione. In questi casi, sia in forma scritta, che soprattutto a livello parlato, c’è il rischio di non riuscire a sostenere anche una normale conversazione. Se vuoi che tuo figlio possa vantare un inglese di primo livello è importante cominciare subito a seguire percorsi diversi grazie all’ausilio di un insegnante madrelingua.

Lezioni che forniscono un risultato tangibile – Intraprendere un percorso formativo più efficace grazie a un corso di lingua inglese per bambini con un docente che abbia queste caratteristiche è fondamentale. Non bisogna dimenticare poi che nei primi anni di età il livello di capacità di apprendimento è davvero elevato. Cominciare sin da piccolo una vera esperienza immersiva in una lingua straniera permette di raggiungere rapidamente un livello difficilmente immaginabile.

Una scuola di lingua fatta per i più piccoli – I corsi di Novakid sono pensati specificamente per bambini dai 4 ai 12 anni. Per i più piccoli le lezioni (che sono di 25 minuti per non renderle troppo stancanti o noiose) sono basate essenzialmente sul gioco. Non si può pretendere che i bambini di quattro anni di età siano in grado di sostenere una vera lezione di lingue.

I nostri insegnanti madrelingua certificati ESL sono in grado di gestire bambini di questa età e rendere utili questi minuti di gioco e lezione. Al crescere del bambino le lezioni diventano più approfondite, in modo tale che tuo figlio acquisisca sempre maggiore sicurezza nella padronanza dell’inglese.

Docenti madrelingua per imparare i segreti dell’inglese – Un insegnante madrelingua può lavorare sin da subito sulla conversazione, correggendo immediatamente tutti gli errori di pronuncia.

Inoltre può insegnare tutti i piccoli segreti della conversazione che solo un madrelingua è in grado di spiegare. Non esitare, iscrivi tuo figlio ai corsi di Novakid, perché la conoscenza della lingua inglese sia un punto di forza del tuo bambino.