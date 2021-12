Inverno e gatti randagi: qualche consiglio su come aiutarli

Ora che il freddo è arrivato, può capitare di trovare attorno alla propria abitazione uno o più gatti randagi. Ma come si può fare per aiutarli?

Se non si ha la possibilità di ospitarli all’interno del proprio garage durante la notte, ci sono alcuni modi per essere d’aiuto: creare un riparo con scatoloni, coperte, cucce morbide; avvolgere borse dell’acqua calda in asciugamani e lasciarle vicino al posto dove dormono; preferire il cibo secco a quello umido: quello umido oltre ad attirare topi e altri animali potrebbe anche congelarsi; cambiare spesso l’acqua e controllare che sia tiepida e che non ghiacci mai; non lasciare le ciotole in bella vista, ma metterle al riparo vicino al loro rifugio; controllare che al mattino non siano sotto la propria macchina

Certo, l’ideale sarebbe portare questi gatti al gattile o, ancora meglio, adottarli. Tuttavia, spesso questo non è possibile e di conseguenza bisogna ingegnarsi un po’ per cercare di portare calore e conforto a questi animali. Alle volte basta davvero poco per fare la differenza con animali che si sono abituati a cavarsela da soli.

