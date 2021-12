Il Natale nei Palazzi Barocchi di Ala, una magica location per grandi e piccini

“Originale Mercatino allestito all’interno dei Palazzi di prestigio di Ala dove vivere in sicurezza un’inedita esperienza d’altri tempi”, questo è il biglietto da visita del “Natale nei Palazzi Barocchi” di Ala 2021.

Nonostante il periodo difficile creato dalla pandemia, l’Amministrazione comunale insieme ad Enti e Associazioni ha voluto mantenere viva l’atmosfera natalizia di Ala, creando un ricco programma di eventi fino al 6 gennaio 2022.

Ala è rinomata anche come “Città di Velluto”, un progetto di turismo culturale che avviene nel mese di luglio fin dal 1998. Vie e palazzi in stile barocco si animano di figuranti in costumi d’epoca dando sfoggio a sfilate e concerti. Anche in architettura è evidente la ricerca del movimento attraverso superfici curve e ricche di elementi decorativi.

Seta e velluto, due pregiati tessuti che nel fiorente passato di Ala tra la fine del XVI^ fino a metà del XVIII^ secolo hanno creato lavoro e necessità di manodopera. Produzione e commercio capace di ridisegnare il profilo economico, sociale ed urbanistico della città.

Ma nel corso dell’Ottocento a causa della malattia del gelso e per le avverse politiche economiche-fiscali, iniziò il declino dell’attività tessile.

Bisogna prendersi del tempo per visitare il centro storico di Ala, a volte considerata una città di passaggio. Invece è da vivere con lentezza, non tralasciando scorci, chiese, fontane, cortili e palazzi storici, dove hanno sostato illustri personaggi come Napoleone Bonaparte, Wolfgang Amadeus Mozart e Andreas Hofer.

Percorrendo un immaginario itinerario tra le vie del centro (Programma-Natale-nei-Palazzi-Barocchi), si incontrano eleganti edifici impreziositi da affreschi che accolgono i mercatini natalizi.

Palazzo Malfatti -ora Azzolini– identifica la più antica casata nobile di Ala (originaria di Verona), l’edificio imponente in stile neoclassico presenta al suo interno una scala scenografica dominata da un bell’affresco. Dall’androne si passa al cortile, dove si affacciano le antiche scuderie per poi raggiungere la serra e il grande giardino.

La facciata austera di Palazzo Zanderighi, ora sede della Biblioteca Comunale, è abbellita dall’affresco del 1528 che rappresenta la Madonna con S. Caterina, S. Rocco, S. Antonio e S. Lucia patrona dei Vellutai alensi.

Alcune stanze di Palazzo Gresti-Filippi hanno ospitato la giurisdizione civile del vicariato e il capitano di giustizia, l’edificio era collegato alle prigioni attraverso un passaggio.

Palazzo Angelini era definito dei “Quattro Imperatori” perché nel corso dei secoli vi soggiornarono Carlo V d’Asburgo, Massimiliano II d’Asburgo, Carlo VI e Giuseppe II, il quale durante una visita esaudì le richieste dei Vellutai diminuendo la tassa di esportazione e concesse nel 1765 ad Ala il titolo di “Città”.

All’interno dello storico Palazzo Malfatti Scherer è di grande pregio la grande scala con ringhiera in ferro lavorato che conduce al salone, anch’esso ornato da un pregevole affresco e circondato da un ballatoio in legno.

La famiglia dei baroni Taddei originari di Firenze, per prima svolse attività commerciale e imprenditoriale ad Ala, avviando a metà ‘600 la fabbricazione del velluto.

Sul cortile di Palazzo Taddei si affaccia uno splendido loggiato decorato con 17 mascheroni, sede ideale per ospitare il futuro Museo provinciale dei Tessuti e delle Arti tessili.

Qui incontriamo alcuni espositori, persone creative nell’ambito dell’abbigliamento e degli accessori in lana, cotone, velluto e seta. Lampade create con materiali ed oggetti di recupero (Associazione Samovar Lab), ma è interessante far rivivere anche vecchie pentole in rame o alluminio dimenticate nelle cantine, grazie al riciclo con giochi di luce (Legno Zen).

Antonietta Divina – hobbista trentina – presenta manufatti natalizi e oggetti artigianali che realizza in varie tecniche, una passione quella dei mercatini che l’accompagna da tanti anni in varie località del Trentino, soprattutto in occasione di festività.

Che tipologia di oggetti sono richiesti dai visitatori dei mercatini?

“In questa stagione sono apprezzati manufatti artigianali, come miniature di quadretti a tema natalizio con paesaggi innevati, eseguiti con decoro punzonato in lana cardata e passepartout di stoffa invecchiata nel tè o caffè, rispecchiando la nostra tradizione. Sono comunque sempre richiesti berretti, fasce e collane di lana eseguite ad uncinetto o ai ferri, spille e bijoux”.

Quanto è importante per te la creatività?

“Soprattutto in questo periodo serve per uscire dalla quotidianità e crearsi un proprio mondo di serenità, è anche una terapia, un’evasione che fa bene.

Sono cresciuta con zie creative che dipingevano e ricamavano splendidi oggetti, poi in età adulta ho ripreso il gusto del bello e della manualità affacciandomi al mondo creativo dei mercatini”.

Che impatto ha avuto la pandemia sulla tua attività?

“Il Covid-19 ci ha fermato a livello di mercatini, ma dopo un primo momento di apprensione, ho approfittato del periodo per ideare nuovi manufatti e oggetti creativi. Fonte di ispirazione sono le mie camminate in montagna osservando la natura e il paesaggio”.

Che rapporto c’è tra il valore degli oggetti e il tempo di lavorazione?

“E’ talmente una passione che non calcolo il tempo per realizzare gli oggetti che nascono dalla mia fantasia: bocce e piccoli alberelli in tulle, pizzi e perle che richiamano lo stile dei Palazzi Barocchi, ghirlandine per addobbare le porte, centrotavola con fiori modellati a mano e stecche di cannella profumata”.

Lasciamo gli espositori di Palazzo Taddei per visitare lo splendido Palazzo de’ Pizzini von Hochenbrunn, dove ci aspetta un mercatino davvero speciale: il Natale dei bambini a cui dedicheremo il prossimo articolo.