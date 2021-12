Croce Bianca Alto Garda: il grazie della città

Nella serata di martedì 7 dicembre il sindaco Alessandro Betta e il vicesindaco Roberto Zampiccoli hanno consegnato all’associazione Croce Bianca Alto Garda un attestato di riconoscenza per l’impegno e la dedizione a favore della collettività, con particolare riferimento alla gestione della pandemia di covid-19.

L’incontro è avvenuto alla trattoria Linfano, dove i volontari si sono ritrovati per la cena di fine anno.

«Prosegue il nostro impegno –spiega il sindaco– nell’esprimere ufficialmente la gratitudine della nostra comunità alle persone e alle associazioni che si sono particolarmente prodigate nel far fronte all’emergenza sanitaria, specie nel periodo terribile della prima ondata, all’inizio del 2020. Le persone meritevoli sono tante, in quell’occasione e anche oggi è in atto un grande sforzo corale, e noi intendiamo, un po’ alla volta, raggiungerle tutte. Quando qualcuno fa qualcosa di importante per la collettività, mettendoci impegno, fatica e, in questo caso, anche il rischio della propria salute, se non peggio, è assolutamente doveroso che l’amministrazione comunale, a nome di tutta la città, glielo riconosca e gli esprima la meritata gratitudine».

«Con la presente -scrive il sindaco nell’attestato- sono a inviare un ringraziamento a voi tutti per l’encomiabile impegno che dedicate costantemente alla causa, in particolare durante questa terribile pandemia che dura da ormai quasi due anni. In questo periodo abbiamo infatti capito quanto la sanità, che troppo spesso veniva data per scontata, sia in realtà un bene comune indispensabile che va tutelato, ed è per questo che l’impegno che gratuitamente mettete a disposizione dei cittadini e delle cittadine è motivo di orgoglio per la nostra comunità. S

pesso sono proprio i momenti bui e le sfide difficili che ci fanno imparare le lezioni più importanti e proprio la vostra associazione ha saputo dare una grande dimostrazione di ciò. Nonostante le difficoltà infatti avete continuato a fare squadra e a essere un punto di riferimento prezioso per la nostra comunità, sempre spendendovi al massimo delle vostre potenzialità senza chiedere nulla in cambio ma, al contrario, donandovi con coraggio e dedizione alla cittadinanza. Siete per me un grande e bell’esempio di ciò che significa “fare comunità”, e voglio pertanto che la presente possa essere un’occasione per farvi giungere l’apprezzamento di stima e di affetto da parte mia e dell’intera amministrazione comunale di Arco».

Nella foto: con il sindaco Alessandro Betta e il vicesindaco Roberto Zampiccoli, la presidente Tullia Santini, la referente Mara Vivaldi, per il cda Enzo Buffi e Emanuela Grottolo (che è anche istruttrice), inoltre Cristian De Zordo, presidente della Federazione dei volontari trentini, e la consigliera provinciale Paola Demagri.

