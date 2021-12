Lo spettacolo teatrale “Re Cervo Nones” debutta venerdì 10 a Cles e sabato 11 a Coredo

Grande attesa in Valle di Non per il debutto dello spettacolo teatrale “Re Cervo Nones”.

La commedia, presentata in conferenza stampa lunedì 6 dicembre, sarà sul palco per due sere consecutive, venerdì 10 dicembre ad ore 21,00 al Cinema Teatro di Cles, sabato 11 ad ore 21,00 al Cinema Teatro di Coredo.

‘Re Cervo Nones’ è a cura di ‘Scenari improvvisi’ in collaborazione con Avis Comunale di Cles OdV ed è patrocinata del Comune di Cles, Comune di Predaia, dalla Comunità della Val di Non e dalla Regione.

Pubblicità Pubblicità

Ad aprire la conferenza il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi: “A Cles esiste una tradizione teatrale molto radicata, che ha spaziato dalle rappresentazioni drammatiche alle commedie dialettali. Questo spettacolo è stato patrocinato in collaborazione con il Comune di Predaia, col quale abbiamo avuto diverse collaborazioni nel corso degli anni. L’intento ora è quello di creare una triade, coinvolgendo nei progetti culturali anche il Comune di Ville d’Anaunia. Da sempre questa amministrazione comunale sottolinea l’importanza di investire nelle attività culturali; a questo proposito stiamo lavorando per acquisire il Cinema Teatro, ora gestito dalla parrocchia. Il teatro necessita di un importante intervento di recupero; Cles non può correre il rischio di perdere la possibilità di avere un teatro ed un cinema in grado di affrontare le nuove e future realtà culturali”.

Prosegue Daniela Redolfi di Scenari Improvvisi: “Nell’agosto del 2020 abbiamo costituito l’Associazione ‘Scenari Improvvisi’ insieme al gruppo clesiano col quale abbiamo messo in scena negli anni precedenti tre spettacoli musicali con le canzoni di Carlo Piz. Volevamo proseguire l’attività, così abbiamo deciso di ripartire con la commedia dell’arte, come fece Strehler quando, dopo la guerra, nel ’46 riaprì il Piccolo Teatro a Milano con la commedia ‘Arlecchino servo di due padroni’; abbiamo pensato che potesse essere di augurio. Re Cervo Nones è tratta da un’opera del 1700 di Carlo Gozzi; è un dramma, ma anche una tragedia, con momenti di allegrezza; si snoda veloce specialmente nei cambi di scena. Inoltre si parla il dialetto noneso nelle sue varie forme. Il nostro intento è quello di avvicinare il pubblico, sia quello che frequenta il teatro da sempre, sia quello che ci va per la prima volta”.

Massimiliano Debiasi, consolidato attore della compagnia, sottolinea: “La parola magica è ‘sorpresa’. Dopo tre spettacoli musicali dove gli spettatori hanno ascoltato il dialetto sottoforma di canzoni, ora potranno sorprendersi con i personaggi della commedia dell’arte, che normalmente comparivano soltanto a carnevale. Ci sentiamo investiti dalla responsabilità dovuta all’importanza di riempire il teatro, sia col pubblico che sul palco, e di far comprendere questo tipo di teatro”. (qui l’intervista video di Massimiliano Debiasi)

Pubblicità Pubblicità



Interviene Arianna Stablum, Presidente dell’Avis di Cles: “Quando ci hanno proposto questa collaborazione, il Consiglio è stato subito favorevole. E’ necessario collaborare per la promozione della raccolta sangue, e insieme vogliamo ricompattare un tessuto sociale, diffondere questa idea attraverso Scenari Improvvisi, fare rete a livello locale aiutandoci per aiutare, abbiamo bisogno di tanta pubblicità”. (qui l’intervista video di Arianna Stablum)

Conclude Daniela Redolfi: “Questo spettacolo è nato durante il periodo del lockdown, e in origine era stato pensato per essere rappresentato all’aperto. Perciò, visto anche il quasi sold-out dei posti di questi spettacoli invernali, sicuramente saranno ripresi in estate, anche perchè la sceneggiatura si presta perfettamente a scenari come castelli, piazze, luoghi d’arte, che non mancano nelle vallate della regione. La regia è stata affidata, come per gli spettacoli precedenti, alla superba Sandra Mangini dell’Accademia di Venezia, che sta facendo la spola tra Cles per dirigere noi dilettanti, a Venezia dove sta mettendo in scena uno spettacolo nientemeno con Ottavia Piccolo. In attesa di riprendere l’attività teatrale la compagnia si è occupata anche di creare maschere in vero cuoio e di costruire e dipingere i palchetti che servono da fondale come scenografia”.

Gli attori della compagnia Scenari Improvvisi sono Massimiliano Debiasi, Pier Giorgio Fabbro, Ombretta Martini, Caterina Nebl, Isa Nebl, Emilia Piz, Cristiana Redolfi, Saida Rossetto, Flavio Torresani.

“Re Cervo Nones” è tratto dall’opera settecentesca ‘Re Cervo’ di Carlo Gozzi – Adattamento e regia di Sandra Mangini – Traduzione in nones a cura della Compagnia – Laboratorio di Commedia dell’Arte a cura di Emilia Piz – Maschere di Davide Falbo – Scenografia di Walter Marini, Isa Nebl, Marco Pilati – Costumi di Giacomo Sega – Luci di Domenico Migliaccio

Le prenotazioni possono essere inoltrate per lo spettacolo di Cles presso la Pro Loco di Cles allo 0463/421376 – mail info@prolococlesil.it – Per lo spettacolo di Coredo presso il Comune di Coredo allo 0463/536121 – mail coredo@comune.predaia.tn.it – Per entrambe gli spettacoli presso la Cartoleria Visintainer di Cles in piazza Granda – tel. 0463/421157

Entrata gratuita, obbligatorio il Green Pass