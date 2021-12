Green pass sui trasporti pubblici. Studenti e genitori: “Il diritto allo studio non esiste più?”

Oggi è il secondo giorno di obbligo di green pass anche per l’accesso ai trasporti urbani e extraurbani. Anche per gli studenti è obbligatorio il possesso almeno di una certificazione verde base ottenibile anche con tampone.

A quanto pare però il governo provinciale avrebbe richiesto di essere molto comprensivi con i controlli soprattutto ai minorenni. E’ quanto accaduto anche ieri mattina. La polizia locale ha aspettato che passassero le 8 del mattino prima di andare a fare i controlli.

Questi infatti, anche essendo sprovveduti di pass e biglietto, non possono essere lasciati a piedi. All’ora in cui sono stati fatti i controlli, gli studenti si trovavano già a scuola.

In ogni caso, la nuova misura non sembra essere piaciuta né agli studenti né ai genitori che, in alcune scuole, hanno accompagnato i figli con la macchina.

“Hanno fatto tutto per costringere gli studenti alla vaccinazione. Non è possibile che anche loro debbano farsi un tampone ogni due giorni per andare in classe.

Ma la scuola è un diritto oppure no?

Ora io sono costretta ad organizzarmi per portare tutte le mattine mio figlio a scuola in macchina. Altrimenti devo spendere quasi 50 euro a settimana per un servizio pubblico che già pago con le tasse – ci dice una mamma arrabbiata davanti ad un liceo a Trento – . Hanno detto che non faranno i controlli. L’obbligo però resta sempre un obbligo. Se poi fanno delle multe, chi le paga? Sono le solite cose all’italiana. Ci sarebbe l’obbligo ma non lo faranno rispettare”.

Neppure gli studenti sembrano essere troppo entusiasti della nuova norma anche se una buona parte di quelli da noi intervistati sembra essere piuttosto indifferente al provvedimento. “Io il vaccino l’ho fatto per uscire e per non avere rotture, quindi ho il green pass. Non mi cambia niente se lo mettono anche sui bus” Questo è un prototipo di risposta che ci è stata data da molti.

Il problema (almeno per ora) non si pone per i vaccinati o guariti ma solo per coloro i quali non si sono inoculati oppure che hanno i genitori che non permettono loro di farlo.

“Fosse per me, me lo farei anche il vaccino ma i miei non mi lasciano. Non faccio neppure tamponi, i miei genitori mi hanno detto che se ci saranno controlli pagheranno la multa o faranno ricorso” ci spiega un ragazzo di 17 anni di un istituto tecnico ammettendo di disattendere le regole.

Infine ci sono anche alcuni ragazzi indignati che ammettono ”Io non sono vaccinato perché a me come adolescente il covid statisticamente non fa niente. Rischio di più con il vaccino. Le persone anziane con cui sono a contatto sono tutte vaccinate quindi non c’è problema.

Ora hanno introdotto l’obbligo di green pass anche per entrare nei bus. Mi aspetto che a breve lo facciano anche per l’accesso alle classi. Il diritto allo studio ormai non esiste più”.