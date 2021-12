Denno, in pensione Tiziana Franzoi: un quadro e parole di gratitudine per la segretaria comunale

Era il 1998 quando la segretaria comunale Tiziana Franzoi, dopo brevi esperienze nei Comuni di Molveno e Nanno, è entrata in servizio a Denno.

Da allora è passata una vita: 23 anni in cui la dottoressa Franzoi ha saputo guidare la macchina comunale con competenza, capacità e professionalità.

Dal 20 dicembre prossimo sarà ufficialmente in pensione, per questo, al termine dell’ultimo Consiglio comunale i consiglieri e i dipendenti comunali, ma anche alcuni ex amministratori tra cui il già primo cittadino Fabrizio Inama, hanno voluto salutare e ringraziare colei che per tanti anni è stata una dei pilastri fondamentali dell’amministrazione di Denno. E non solo.

Fino al 2006, infatti, Tiziana Franzoi ha ricoperto il ruolo di segretario in convenzione con l’allora Comune di Flavon (oggi Contà a seguito della fusione con Cunevo e Terres). Per 6 anni, dal 2015 al 2021, è stata invece segretaria della gestione associata tra i Comuni di Denno, Campodenno, Sporminore e Ton, seguendo in particolare Denno e Ton.

Nel suo discorso di ringraziamento per il prezioso servizio a lungo prestato dalla dottoressa Franzoi, il sindaco Paolo Vielmetti ha ricordato la sua grande disponibilità e il suo attaccamento al lavoro.

«Abbiamo apprezzato in particolar modo la scelta di rimanere stabilmente nel nostro Comune, anche quando avanzamenti di carriera avrebbero potuto portarla verso realtà di dimensioni maggiori – ha detto il primo cittadino –. Ciò ha permesso una continuità di gestione che al giorno d’oggi è quasi del tutto sparita nella pubblica amministrazione a causa dei continui avvicendamenti di personale, con conseguente rallentamento della macchina comunale. Nel corso degli anni, tra l’altro, il lavoro del segretario è mutato a causa di una sempre più complessa e articolata burocrazia, che necessita di continui aggiornamenti e momenti di studio».

Lodevole è stato l’impegno della segretaria comunale, come sottolineato dal sindaco di Denno, nel seguire la realizzazione di grandi opere all’interno del Comune, tra cui in particolare, negli ultimi anni, si ricordano la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, il polo scolastico e la caserma dei Carabinieri.

Chi per oltre 15 anni ha lavorato al fianco della dottoressa Franzoi è Fabrizio Inama, che ha espresso gratitudine per le doti professionali e umane e per il rapporto instaurato durante la sua permanenza in municipio. Rapporto che ha avuto anche qualche momento di incomprensione, come è normale che sia, ma che ha sempre trovato soluzioni per il bene della comunità.

In conclusione la stessa Tiziana Franzoi ha voluto ringraziare le amministrazioni con cui ha collaborato nel corso della sua permanenza a Denno e i dipendenti che si sono susseguiti negli anni, con i quali ha sempre mantenuto ottimi rapporti.

Le ultime giunte comunali, a nome dell’amministrazione, hanno quindi omaggiato con un quadro la segretaria, in segno di riconoscenza per il servizio svolto e come ricordo degli anni passati tra le mura del municipio di Denno. Ora il testimone è passato nelle mani di Michele Rizzi, che avrà delle orme importanti da seguire e uno stimolo in più per continuare a guidare con passione e professionalità la macchina comunale di Denno.