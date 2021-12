Videogiochi, ecco i The Game Awards 2021: chi sono i candidati per il premio ‘gioco dell’anno’

Ormai siamo agli sgoccioli: l’evento più atteso dell’anno dai gamers di tutto il mondo sta per arrivare.

L’edizione 2021 dei The Game Awards si preannuncia ricca di colpi di scena. Sarà possibile scoprire chi conquisterà il titolo di gioco dell’anno in diretta streaming anche dall’Italia, alle 2 del mattino del 10 dicembre.

Vediamo una panoramica di ciò che ci aspetta.

Non solo Game Awards ed E3: rimanere connessi per conoscere tutte le novità – Insieme all’E3, il The Game Awards è l’evento cardine nel mondo dei videogiochi. Durante la serata verranno consegnati diversi premi, tra cui il GOTY (ossia gioco dell’anno) e il premio “Player’s Voice” che può essere direttamente votato dai giocatori sul sito dei The Game Awards .

Mancano pochi giorni al verdetto che verrà pronunciato il 10 dicembre, e i rumors circolano incessanti, fomentati da dissensi e reazioni stupite di alcuni fan. Insomma, quest’anno si pronostica una notte di sorprese. Presto scopriremo come andrà a finire, e potremo prepararci per l’E3, che si terrà a giugno.

A proposito di questo evento, è illuminante il commento di Geoff Keighley, fondatore del The Game Awards, che ci ricorda come il mondo dei videogiochi sia in costante evoluzione, e pronto a regalarci entusiasmanti novità continuamente.

Per arrivare preparati all’evento estivo, il consiglio è infatti quello di tenersi aggiornati seguendo i canali specializzati sul web, all’interno dei quali possiamo trovare tutte le news e le recensioni dei giochi per pc . Non c’è infatti niente di meglio di un’opinione di prima mano. Intanto, in ogni caso, torniamo a concentrarci sull’imminente Game Awards e vediamo quali sono le nomination per il gioco dell’anno.

I campioni del 2021: i candidati al titolo di gioco dell’anno – La top six dei finalisti sta facendo discutere animatamente, e non tutti i gamers sono convinti. Il primo candidato è Deathloop, prodotto da Arkane Studios e Bethesda. Appartenente alla categoria sparatutto, questo gioco si piazza al primo posto come favorito, con ben 9 nomination.

A seguire troviamo, a pari merito, con 6 nomination, It Takes Two e Ratchet & Clank: Rift Apart. Metroid Dread, Psychonauts 2 e Resident Evil Village completano la lista dei candidati per il titolo di GOTY.

A sorpresa, questo elenco non include due giochi la cui presenza pareva pressoché scontata. Parliamo di Returnal, gioco realizzato esclusivamente per PlayStation 5 dal produttore finlandese Housemarque, e di Forza Horizon 5, ultimissima novità nel settore dei simulatori di guida, esclusivo per pc e Xbox.

Nonostante la candidatura di questi due videogames sia avvenuta secondo i tempi previsti, essi non hanno conseguito sufficienti voti per entrare a far parte della rosa dei migliori.

Questo ha scatenato polemiche e malcontento sui social. Il popolo sovrano, in ogni caso, emetterà il verdetto tra pochi giorni con la voce di Geoff Keighley, e il 10 dicembre potremo incoronare ufficialmente il gioco dell’anno 2021.