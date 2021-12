Coronavirus: un decesso nelle ultime 24 ore in Trentino. Parametri ormai vicini alla zona gialla

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari purtroppo registra un decesso dovuto al Covid-19 in Trentino, si tratta di un uomo non vaccinato, classe 1933, che era ricoverato in una struttura intermedia.

Sono 73 i nuovi casi positivi: 33 al molecolare (su 483 test effettuati) e 40 all’antigenico (su 5.691 test effettuati). I molecolari poi confermano 62 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Cresce il numero di pazienti ricoverati, sono 73, di cui 8 in rianimazione e 10 in alta intensità. Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri e 3 dimissioni. I vaccini somministrati raggiungono quota 892.851, di cui 380.549 seconde dosi e 90.273 terze dosi.

Complessivamente sono 1.965 i casi covid attualmente attivi nella nostra provincia, con 79 guariti registrati oggi, su un totale di 49.756 da inizio pandemia.

Tra bambini e ragazzi sono 14 i nuovi casi positivi (2 tra 0-2 anni; 2 tra 3-5 anni; 6 tra 6-10 anni; 3 tra 11-13 anni e 1 tra 14-18 anni); ieri le classi in quarantena erano 33. Per quanto riguarda gli adulti si registrano 49 casi nella fascia under 60 e 10 casi fra chi ha più di 60 anni e oltre 80.

Le persone vaccinate con almeno una dose sono per la maggior parte della fascia 20-49 anni (172.339); seguono i 50-59enni (76.566) e i 60-69enni (62.464).

Le autorità sanitarie rinnovano l’invito a vaccinarsi nei centri che rimangono aperti in questi giorni e fino all’8 dicembre 2021 con ampio orario di disponibilità.

È consigliabile prenotare attraverso il Cup di Apss la propria vaccinazione ma si ricorda che nei 13 hub vaccinali allestiti sul territorio è possibile accedere liberamente, senza prenotazione, a partire dalle 14.00.

Nel pomeriggio il direttore dell’azienda sanitaria Trentina Antonio Ferro ha fatto un accortato appello a vaccinarsi. «Bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo, i no vax devono vaccinarsi, solo così il nostro sistema economico e sanitario reggerà»

I dati parlano chiaro e Ferro li dice: «Ormai siamo sull’orlo della zona gialla e poi potremmo entrare in zona arancione. Oggi i posti occupati nei reparti infettivi sono 73, a soli 7 dall’occupazione del 10% dei posti dichiarati che in Trentino sono 800. Superato il limite degli 80 siamo in zona gialla».

Le terapie intensive vanno ancora peggio con due nuovi pazienti entrati in alta intensità nella ultime 24 ore. Ora sono 10 i posti occupati sui 90 dichiarati dall’azienda sanitaria. Qui siamo anche oltre i parametri che ci porterebbe in zona gialla.

«Avevamo chiesto ai trentini di aderire alla maratona vaccinale. Purtroppo i non vax che si sono vaccinati nei primi due giorni della maratona sono stati circa 4.000, ancora troppo pochi. Questo sta ingessando nuovamentre il sistema sanitario trentino perché dovremo chiudere i posti letto ordinari per trasformarti in posti covid con la conseguenza di ritardare tutto il resto. L’unica strada che abbiamo per battere il covid è il vaccino subito e per tutti» – Spiega Ferro

Il dottor Ferro spiega anche i numeri dei ricoverati. «Oggi la percentale dei non vaccinati ricoverata è del 68 % ma a fronte del solo 15% dei no vax. Dati allarmanti visto l’esiguo numero di chi non vuole vaccinarsi ma che occupa oltre la metà dei posti negli ospedali. Gli ultimi decessi purtroppo riguardano solo no vax. I non vaccinati hanno 9 volte di più la possibilità di essere ricoverati. Nei reparti di terapia intensiva ci sono solo no vax».

Intanto i dati aggiornati sulla maratona vaccinale riportano oltre 37 mila somministrazioni alle 12.00 di oggi.