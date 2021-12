Canzoni natalizie, lanterne e campanacci per un magico Natale a Ronzone

A Ronzone, piccolo paese dell’alta Val di Non, è tutto pronto per vivere un magico Natale.

Il gruppo “Amici di Ronzone”, che ogni anno organizza diverse iniziative che coinvolgono l’intera comunità, ha preparato un ricco programma per trascorrere un periodo natalizio in compagnia.

Dopo il concorso fiorito “Ronzone paese delle fiabe”, che ha visto Nicolina Springhetti aggiudicarsi la vittoria davanti a Lisetta Covi e Valentina Bertoldi con i suoi bellissimi balconi tirolesi colmi di gerani, è stata la volta del “Calendario dell’Avvento”, proposta ideata da Renate Giuliani, preziosa componente del gruppo.

Un’iniziativa molto apprezzata, alla quale hanno preso parte 24 persone provenienti per la maggior parte da Ronzone, ma anche dai vicini paesi di Romeno e di Fondo.

Sale ora l’attesa, invece, per i canti natalizi davanti a ogni casa del paese. «Ci suddivideremo in due piccoli gruppetti, per portare ovunque un po’ di gioia, senza escludere nessuno – spiega Francesca Venco Pedranz, ex consigliera comunale e portavoce del gruppo “Amici di Ronzone” –. Canteremo la sera, verso l’ora di cena, muniti di lanterna e libretto con i testi delle canzoni, ma sopratutto di tanto amore per il nostro paese, per far sentire a tutti la magia del Natale e soprattutto che nessuno è solo».

Non mancheranno poi il concorso “Il mio amico pupazzo di neve” e l’originale proposta “I campanacci di Capodanno”.

«La nostra idea è di lanciare un messaggio positivo di unione e di comunità – conclude Francesca Venco Pedranz –. Invitiamo per questo anche tutti i Comuni dell’Alta Val di Non a condividere la nostra iniziativa dei canti sotto le case nei giorni prima di Natale, per ricreare in tutta l’alta valle la vera atmosfera natalizia».