Teleriscaldamento: Alto Garda Servizi SpA acquisisce una partecipazione in B.E.L. Coredo SpA

Si rafforza il ruolo nel teleriscaldamento di Alto Garda Servizi SpA, società che fa parte del gruppo Dolomiti Energia e che ha deciso di acquisire una partecipazione in B.E.L. Coredo SpA.

AGS SpA è una società multiutility di Riva del Garda, controllata dal Comune di Riva del Garda, che opera nel campo della distribuzione elettrica, illuminazione pubblica, distribuzione del gas metano, del servizio idrico con gestione di reti e acquedotti, teleriscaldamento, fibra ottica, produzione idroelettrica e cogenerativa e produzione pellet.

B.E.L. Coredo SpA è stata costituita l’8 marzo 2005 e ha realizzato nel paese di Coredo, frazione del Comune di Predaia in Val di Non, una centrale alimentata a cippato a cui è collegata una rete di teleriscaldamento di 6.500 metri di lunghezza a cui si aggiungono allacciamenti per ulteriori 1.500 metri.

Pubblicità Pubblicità

L’attività consiste nella produzione di calore e nella distribuzione e vendita di quest’ultimo attraverso la rete realizzata.

«L’elemento strategico principale sotteso all’operazione – dichiara il presidente di AGS SpA Andrea Mora – in coerenza con il Piano Industriale AGS e all’interno dell’area strategica di business teleriscaldamento, è la connessa possibilità per il Gruppo AGS di cogliere nuove opportunità extra-territoriali con un consolidamento patrimoniale, nonché opportunità complementari al business del pellet, presidiato attraverso la controllata Ledro Energia».

L’operazione ha portato all’acquisizione del 20% delle quote della B.E.L. Coredo, ma l’intenzione è quella di incrementare ulteriormente la partecipazione entro l’anno prossimo attraverso l’aumento del capitale sociale, che verrà discusso durante la prossima assemblea.

Pubblicità Pubblicità



Il controvalore dell’operazione, sostenuta con l’utilizzo di risorse proprie della società senza ricorso all’indebitamento bancario, prevede un investimento di circa 1 milione di euro.

«Si prevede l’immissione nella Società B.E.L. Coredo di capitali finalizzati alla crescita attraverso il piano di investimenti previsti in Business Plan, da effettuarsi tanto sull’impianto per ridurre i costi di funzionamento, quanto sulla rete del teleriscaldamento per aumentare il numero di clienti allacciati e conseguentemente i ricavi – aggiunge il direttore generale di AGS SpA Ruggero Moser –. È inoltre previsto un investimento per la posa della rete di fibra ottica sfruttando la rete del teleriscaldamento, in modo da offrire agli abitanti di Coredo anche una connessione dati molto veloce e stabile».

Il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi sottolinea come l’operazione «comporti l’espansione dell’attività AGS fuori territorio, all’interno di una propria area di business consolidata quale è quella del teleriscaldamento, attraverso la messa a frutto del know how acquisito nel tempo dall’azienda, sia sulle reti che sulla manutenzione e gestione degli impianti cogenerativi».

«Si tratta di un’operazione – prosegue il sindaco di Predaia Giuliana Cova – che permette alla B.E.L. Coredo SpA di guardare al futuro con ottimismo e con l’obiettivo di essere e rimanere la società del territorio in grado di fornire ai propri cittadini servizi adeguati e moderni, legati alla distribuzione e vendita di calore attraverso il teleriscaldamento. Con l’idea, in un futuro non lontano, di offrire anche la possibilità di usufruire di nuove opportunità innovative legate alla fibra ottica».

«Nell’esercizio 2020-2021 – aggiunge infine l’amministratore unico Giorgio Brentari – B.E.L. Coredo SpA ha registrato complessivamente ricavi ordinari pari a circa 481mila euro, in crescita dell’11% rispetto all’esercizio precedente. L’EBITDA 2020-2021 è stato di circa 186mila euro, in crescita del 12%».