Il “Natale clesiano” regala divertimento per tutti con la pista di pattinaggio

Siamo a Natale e a Cles non potevano mancare eventi e sorprese per grandi e piccini! E come sempre il Consorzio Cles Iniziative in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Cles hanno organizzato tantissime attività.

A grande richiesta ritorna in corso Dante il pattinaggio. La pista, in ghiaccio sintetico, è stata scelta a favore della sostenibilità ambientale ed energetica, e sarà aperta a chi vorrà cimentarsi con volteggi sulle lame a partire dal prossimo venerdì 10 dicembre. Il biglietto d’ingresso è di 5 Euro, che sarà poi commutato in un un buono acquisto utilizzabile negli esercizi associati al Consorzio. Sarà in funzione anche il noleggio pattini al costo di 5 Euro a titolo di cauzione. La pista sarà accessibile nei giorni feriali dalle 15 alle 21, e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22; a Natale e Capodanno si potrà pattinare solo nel pomeriggio.

I negozi per gli acquisti natalizi rimarranno aperti anche domenica 5, 12 e 19. In paese sono già in funzione le luci e due alberi di Natale, uno in Piazza Granda, l’altro in piazza Municipio. Come da tradizione il Gruppo Alpini di Cles ha allestito il classico Presepe in Piazza Battisti posizionato dietro Palazzo Assessorile.

Cles innanzitutto pensa sempre ai più piccoli; per loro sono state ideate tante attività. In piazza Granda c’è già pronta la casetta per accogliere Babbo Natale, circondata da alberelli addobbati dai bambini delle scuole materne locali.

Babbo Natale accoglierà i bimbi tutti i sabati e le domeniche prima di Natale; inoltre l’8 ed il 24 dicembre dalle 14,30 alle 16,30 i più piccoli potranno consegnarli la propria letterina.

Babbo Natale sta cercando piccoli aiutanti: per questo la Pro Loco ha organizzato per sabato 4 e domenica 5 in piazza Battisti degli interessanti laboratori per la decorazione del ‘Villaggio degli Elfi di Natale’. Gli aiutanti di Babbo Natale sabato 11 e domenica 12 potranno preparare i biscottini; sabato 18 e domenica 19 sono attesi per creare una magica palla di neve.

Nel pomeriggio di giovedì 23 dicembre sarà predisposto uno speciale laboratorio per i bambini dai 4 ai 6 anni, che potranno scrivere e disegnare la letterina per Babbo Natale. ed martedì 4 gennaio potranno confezionare la calza per i regali della Befana, che arriverà a Cles il 6 gennaio alle 14,00 portando con sé tanti doni.

Goloso appuntamento per bambini e ragazzi martedì 7 dicembre in Piazza Battisti dalle 16 alle 18: una degustazione di mini cioccolate calde aromatizzate preparate in collaborazione con l’Erboristeria Franch.

Babbo Natale non si è certo dimenticato degli adulti; regalini e divertimento per tutti: dopo il grande successo dello scorso anno, con una spesa minima di 10 Euro nei negozi aderenti i clienti saranno omaggiati di un buono caffè da usufruire dall’8 dicembre al 6 gennaio nei bar consociati a Cles Iniziative. Mercoledì 29 e venerdì 31 dicembre brindisi in piazza, in collaborazione con ‘Capodanno Val di Non’.

“Vogliamo dare il benvenuto ed accogliere i nostri clienti con un caffè per farli sentire come a casa, un segno di vicinanza e di affetto in questi tempi ancora un po’ difficili” commenta il Presidente dell’Associazione dei Commercianti Massimiliano Fondriest.

Per ulteriori informazioni, il programma completo è disponibile su Consorzio Cles Iniziative, Facebook, Instagram; costi e info laboratori: Pro Loco Cles – tel. 0463/421376 – mail info@prolococles.it