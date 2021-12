Assemblea dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento: riconfermato il ruolo centrale del farmacista

Martedì 30 novembre 2021 si è tenuta l’assemblea dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento.

Questo incontro istituzionale, al di là della lettura e dell’approvazione del bilancio di previsione 2022, è stata l’occasione per fare il punto della situazione di questo anno straordinario.

Straordinario soprattutto per l’impegno, il lavoro di tutti i farmacisti, in qualsiasi modo sia declinata la professione: in farmacia come nella produzione o distribuzione intermedia, nella farmacia ospedaliera, come nel servizio farmaceutico.

In particolare però, per quanto riguarda la farmacia, si è ricordata la grande pressione, il grande carico organizzativo e lavorativo che ha richiesto sia la stampa dei Green pass sia soprattutto l’attività di effettuazione dei tamponi.

Ancora una volta si è riconfermato il ruolo centrale del farmacista in farmacia, primo presidio sanitario sul territorio, pronto di per sé anche ad ampliare l’offerta dei servizi da offrire alla popolazione, a partire dall’effettuazione delle vaccinazioni, come già ampiamente riportato in un altro articolo.

Durante la serata sono stati inoltre presentati i nuovi progetti formativi dell’Ordine (un corso di primo soccorso BLSD con abilitazione all’uso del defibrillatore e una iniziativa congiunta in collaborazione con l’Ordine dei Veterinari) e sono state consegnate le targhe ai colleghi che hanno raggiunto il traguardo di 40 anni di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti di Trento, sia nel corso del 2021 che del 2020, anno in cui non si è potuto procedere alla premiazione, per gli ovvi motivi legati alla pandemia.

E’ stato il momento anche per comunicare l’avvenuta premiazione a Roma, da parte del Presidente Della Fofi nonchè Vice Presidente della Camera dei Deputati, on. Andrea Mandelli, alla presenza inoltre del Commissario Straordinario gen. Figliuolo, del dott. Bruno Bizzaro per i suoi 12 anni come Presidente dell’Ordine dei Farmacisti.

Nuove sfide e nuovi importanti impegni attendono senza dubbio la categoria dei farmacisti anche nel prossimo 2022, ma è stata riconfermata la volontà di affrontare tutto ciò con la consueta professionalità in un’ottica di servizio nei confronti della popolazione.