Ianeselli, nuovo appello: “Se c’è folla, mascherine anche all’aperto”. E spunta l’idea di contingentare i mercatini

“Si tratta di un gesto che non costa nulla, ma che può incidere non poco sull’andamento dei contagi. Se c’è folla in questi giorni di shopping e mercatini, indossate le mascherine anche all’aperto“.

Così in una nota il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che lancia il suo personale appello ai concittadini e ai visitatori. Lo aveva ribadito anche due giorni fa, dichiarandosi favorevole alla misura rilanciata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani che ha chiesto al Governo di introdurre questa norma obbligatoriamente in tutta Italia per “tutelare il periodo invernale”.

In previsione di un fine settimana che si preannuncia affollato, il primo cittadino sottolinea: “Dobbiamo essere consapevoli del fatto che ognuno di noi può fare la differenza tra un Natale relativamente tranquillo e un Natale preoccupante. Con tutte le conseguenze che sappiamo.

Pubblicità Pubblicità

Tra l’altro, l’uso della mascherina in caso di assembramenti non è un’opzione: si tratta di un obbligo di legge, oltre che di una misura di buonsenso. Ad ogni modo, per i più distratti nei prossimi giorni in centro storico ci saranno dei volontari che inviteranno a indossare i dispositivi di protezione. E, se i flussi di turisti lo rendessero necessario, con la polizia locale potremmo anche decidere di contingentare gli ingressi ai Mercatini dove, è bene ricordarlo, si entra solo con green pass. L’impegno di tutti può produrre un grande risultato“.

Ianeselli ha poi parlato di vaccini, auspicando che la maratona di domani (4 dicembre) possa portare tanti trentini a scegliere di immunizzarsi.

“Non capita tutti i giorni di sentire un politico tedesco elogiare il nostro Paese e dichiarare, come ha fatto ieri Angela Merkel ‘Mi sentirei meglio se fossimo come in Italia’.

Ciò significa che il rigore dei mesi passati e, soprattutto, il senso di responsabilità dei cittadini sono serviti a scongiurare un dicembre come quello dell’anno scorso.

Continuiamo ad essere virtuosi, a vaccinarci – che sia la prima, la seconda o la terza dose – e ad adottare tutte le misure preventive possibili per continuare a far andare a scuola i nostri figli, per tenere aperti cinema, teatri, negozi, locali e tutte le nostre attività produttive“, conclude.