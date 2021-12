Centro studi Erickson organizza un convegno sull’autonomia. Degli autonomisti però nemmeno l’ombra

Sono stati in molti a stropicciarsi gli occhi leggendo la locandina dell’evento in programma ieri alle ore 20.00 presso il centro studi Erikson di Gardolo. Il convegno poneva all’attezione dei presenti (non molti per dire la verità) il tema dell’autonomia.

Il punto è che quasi tutti gli invitati con l’autonomia non centravano proprio nulla. «Ma che c’azzeccano questi» avrebbe detto un certo giudice di mani pulite.

Roberto Toniatti, docente universitario nel suo curriculum riporta una fugace apparizione nella tematica discussa, nel biennio 2016-2017 è stato infatti componente della Convenzione 33 della Provincia autonoma di Bolzano per la riforma dello statuto di autonomia. Dal 2013 coordina le attività del “Laboratorio di innovazione istituzionale per l’autonomia integrale” presso l’Università di Trento.

A destare invece un certo mistero sono stati comunque gli altri relatori. Sara Ferrari, Franco Ianeselli e Francesco Valduga per storia dei propri partiti di rappresentanza sono stati infatti ostili nei cofnronti dell’autonomia.

Sara Ferrari per esempio è stata fra le file dei «rottamatori» di Renzi nel Pd quando lo stesso nel suo libro dichiarò di voler cancellare i privilegi dell’autonomia ai Trentini. Lei stessa dichiarò al giornale il Trentino che «partecipo con la profonda convinzione al nuovo progetto politico di Renzi che non può essere più lasciato fuori dalle porte della politica».

Correva l’anno 2014 quando l’allora Ministro Maria Elena Boschi dichiarò candidamente: «Non è il momento propizio, ma sarei favorevole alla soppressione delle autonomie speciali»

Il palco era quello della tradizionale Leopolda renziana. E del resto anche il “nume tutelare” della Boschi medesima, tal Renzi Matteo, nel suo libro “Stil Novo” scriveva già nel 2012: “Ci vuole una cura radicale per risolvere il problema… Via le province, trasformate in enti di secondo livello e via le regioni a statuto speciale».



Anche il passato del Sindaco di Trento nelle file della Cgil non volge certo a suo favore. A che titolo il Sindaco Valduga parla di autonomia si sono chiesti in molti? È sotto gli occhi di tutti che l’evento di ieri non era che uno spot elettorale, peraltro organizzato anche male.

Lo scandalo è che sono mancati i veri e autorevoli riferimenti più importanti della nostra storia della nostra autonomia. Ci si attendeva di vedere Carlo Andreotti o Franco Panizza, oppure qualche storico autonomista del PATT. Quest’ultimo clamorosamente ignorato.

Al dibattito avrebbero potuto dare una certa efficacia anche alcuni membri della giunta come per esempio l’assessore agli enti locali Mattia Gottardi, oppure Mirko Bisesti assessore all’istruzione ed alla cultura.

Invece nulla. Si è trattato di una riunione chiusa fra comunisti e centralisti che nulla hanno a che fare con la nostra autonomia e che anzi in alcuni casi hanno biecamente osteggiato. Ma si sa in tempo di propaganda elettorale tutto è possibile, anche tingere di rosso un avvenimento come quello di ieri sull’autonomia come fosse l’ennesimo dogma di proprietà della sinistra che dimostra una sfacciataggine unica.

È vero che il centro Erickson è un’azienda privata. Ma va ricordato che fra i suoi obiettivi c’è anche la divulgazione scientifica e culturale che andebbe fatta con imparzialità .

Ma non si tratta del primo scivolone del Centro studi Erickson. Nel 2017 il centro fu al centro di un clamoroso scandalo quando invitò Tariq Ramadan, illustro professore di studi islamici contemporanei presso l’Università di Oxford (e presso altre cattedre internazionali), uno dei maggiori innovatori nel pensiero islamico contemporaneo (così verrebbe definito) e molto vicino alla Fratellanza musulmana, a presentare il suo libro. Tariq Ramadam in diverse occasioni si era lasciato andare ad espressioni e/o frasi alquanto ambigue anche in relazione alla lapidazione delle donne.

Uno studioso che si è rifiutato di condannare la lapidazione delle donne e che ha dichiarato più volte che l’Europa è al tramonto ed è proprio in questa fase che l’Islam può insinuarsi e conquistare il dominio assoluto del vecchio continente. Ebbene nonostante questo il centro Erickson lo aveva invitato: incredibile!

Le opposizioni comandate dalla Lega si opposero all’evento sostenuto in prima persona anche dall’allora sindaco Andreatta ed Erickon torno suoi passi annullando l’evento. Scelta indovinata anche perché solo dopo pochi mesi lo studioso fu denunciato per stupro.(qui articolo)

Un’ultima chicca: la serata di ieri è stata organizzata da Ornella Riolfatti direttore generale del Centro Erickon che solo poche settimane va è stata rinominata dalla giunta Fugatti in uno dei più importanti e prestigiosi consigli di amministrazione di una partecipata della PAT quale Trentino Sviluppo. Un’altra dimostrazione che sulle nomine questa giunta deve migliorare e impegnarsi molti di più.