Super green pass, per I trasporti si punta sui biglietti elettronici

Dal 6 dicembre entrerà in vigore il decreto sul Super green pass. Anche per salire sui mezzi pubblici sarà obbligatoria la certificazione verde anche se solamente quella “classica” quindi da ottenere anche con tamponi.

Resta ancora un interrogativo per quanto riguarda l’obbligatorietà per gli studenti non essendo uscito il documento ufficiale. Sono state infatti molte le perplessità riguardo ad un’eventuale imposizione. In molti sostengono che potrebbe essere un intralcio al diritto di studio.

Un altro punto cruciale riguarda i controlli. Come è già stato scritto ed esplicitato anche dai sindacati, risulterebbe impossibile per i trasportatori scansionare il qr code a tutti i ragazzi.

Per questo i vertici di governo stanno studiando un metodo per evitare questa eventualità che causerebbe ore di ritardi. Come è stato studiato per le piste da sci, si cercherà di puntare tutto sui biglietti elettronici.

Nello scaricare il biglietto verrà dunque richiesto il green pass in modo che, per avere il ticket si debba avere necessariamente la certificazione.

Non è ancora chiaro come funzionerà per gli abbonamenti e per coloro i quali saranno costretti a fare dei tamponi ogni due giorni. I controlli verranno sicuramente intensificati sia alle fermate che alle stazioni. Per quanto riguarda la sicurezza ferroviaria, a controllare il pass, secondo la Lamorgese, saranno gli agenti della Polfer.

