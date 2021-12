Orrore in corso Buonarroti: straniero si masturba davanti a 4 ragazzine. Le adolescenti si rifugiano in un panificio

Molestie sessuali vicino alle scuole? A Trento ora succede anche questo, e alla luce del sole. L’ennesimo episodio ignobile si è verificato nel pomeriggio di ieri (1 dicembre) in Corso Buonarroti, dove alcune adolescenti sono state vittima, poco dopo le 16 e poco distante dall’uscita delle Scuole Medie Manzoni, di un individuo con tutta probabilità straniero che dopo essersi calato i pantaloni ha provveduto a mostrare le proprie parti intime, mimando successivamente un atto sessuale.

L’orco, stando a quanto riportato, sarebbe arrivato in bicicletta e dopo avere superato le adolescenti in tutta velocità, si sarebbe denudato. Fortunatamente, grazie al pronto intervento della titolare di un panificio della via, che ha allertato le Forze dell’Ordine, le ragazze hanno trovato un riparo sicuro.

Il racconto delle giovanissime, comprensibilmente spaventate e choccate da quanto accaduto, ha allarmato il personale scolastico e un folto gruppo di genitori, che hanno garantito il proprio sostegno con l’intenzione di muovere iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione. Ma il problema di una città sempre meno sicura, oggi anche nelle vicinanze degli edifici scolastici, rimane.

“Non abbiamo pensato nemmeno per un minuto che le ragazze potessero avere inventato una storia simile – dice la mamma di una delle piccole vittime della molestia – .

Come testimonia anche il racconto della titolare del negozio dove si sono rifugiate. Certo nella memoria di queste innocenti rimarrà scolpito l’orribile ricordo di quanta follia può esserci in questo mondo. Noi non ci arrendiamo, ma oggi chiediamo che a Trento non si superi il limite di un degrado non più tollerabile, per la tutela dei nostri figli e di tutta la comunità“.

La notizia del triste episodio si è presto diffusa ed è stata sottoposta all’attenzione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Daniele Demattè il quale, a nome dell’intero Gruppo consiliare, esprime sdegno e rabbia, ma anche rammarico nel constatare il livello di degrado che ormai stringe nella morsa una città un tempo vivibile.

“Siamo esterrefatti – si legge in una nota dei consiglieri – . Un trauma che le povere giovani malcapitate si porteranno dietro per parecchio tempo, ma anche l’ennesimo campanello d’allarme per chi guida la nostra città.

Chiederemo conto in aula di quanto accaduto al Sindaco con una domanda d’attualità che abbiamo depositato questa mattina. Auspichiamo vengano presi dei provvedimenti concreti quanto prima e che non ci venga risposto ancora una volta con i soliti discorsi filosofici e con voli pindarici inconcludenti, tipici di questa Amministrazione Comunale“.

E ancora Demattè: “Un episodio inqualificabile, questa volta ai danni di quattro adolescenti che avrebbero potuto essere le figlie di ognuno di noi. I cittadini hanno diritto di sapere se e come chi guida la città, ha intenzione di arginare questi fenomeni! Il vaso è colmo di chiacchiere, è ora di mettere sul piatto qualcosa di concreto!“