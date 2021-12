È Alessia Andreatta, 30 enne di Trento, la vittima del tragico incidente di ieri sull’A22

È Alessia Andreatta, 30 enne di Trento, la vittima del drammatico incidente che si è verificato ieri mattina (2 dicembre) intorno alle dieci sulla carreggiata sud dell’A22, all’altezza di Mattarello (tra Trento Sud e Rovereto Nord).

La sua Volkswagen bianca ha tamponato un tir che la procedeva senza lasciare nessuna via di scampo alla giovane che è rimasta schiacciata fra le lamiere della propria auto.

Alessia, nata e cresciuta a Trento da circa 2 anni si era trasferita a Levico con il compagno, ed era attesa a Verona per impegni di lavoro legati al suo lavoro di informatore scientifico per la Procter & Gamble. Dopo la maturità scientifica al Da Vinci, nel 2017, dopo la laurea in scienze e tecnologie biomolecolari infatti aveva iniziato a lavorare nell’ambito scientifico.

Lo schianto è stato terribile e la giovane è morta sul colpo, sull’asfalto le forze dell’ordine durante i rilievi non hanno trovato nessun segno di frenata.

Fra le ipotesi quindi si potrebbe pensare ad un malore improvviso oppure ad un distrazione visto che l’autoarticolato era fermo a causa di un cantiere attivo circa un chilometro e mezzo più avanti.

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia stradale insieme ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco permanenti di Trento. Ma per Alessia non c’è stato nulla da fare.

Alessia Andreatta era molto conosciuta in città per aver giocato nell’Atletica Clarina, dove poi si era impegnata a fondo anche come allenatrice.

Poi la sua «carriera» sportiva era continuata nella squadra di pallavolo del Gs Marzola. Proprio la sua ultima squadra ha diffuso una nota di cordoglio dopo la sua tragica morte. «Tutto il gruppo sportivo del Marzola GSD si stringe alla famiglia Andreatta per la perdita della amata Alessia, atleta anche del nostro gruppo sportivo. Ti ricorderemo sempre per le tue grandi qualità umane e sportive, e soprattutto per l’allegria che portavi sempre in squadra».

Anche la Fidal piange la morte di Alessia Andreatta: «Un terribile incidente stradale ha spento il sorriso di Alessia Andreatta – si legge sul sito della federazione di Atletica – una carriera avviata in campo farmaceutico, trent’anni compiuto a febbraio, la maggioranza dei quali passati in pista, come atleta prima (Ataf Trento e Atletica Clarina) e come collaboratrice poi, con un occhio di riguardo sempre verso il cugino Silvano Chesani di cui era una delle più appassionate sostenitrici. Il Comitato FIDAL Trentino in questo triste giorno si vuole unire al dolore della famiglia e dello stesso Silvano, nella consapevolezza dell’enormità della perdita».

La salma della giovane trentina è stata trasferita dopo mezzogiorno presso la camera mortuaria del cimitero comunale di Trento. La data del funerale della giovane sarà fissata nella giornata di oggi.