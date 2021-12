Super Green pass e Pass base: dal 6 dicembre stretta sui controlli e multe da 400 a 1500 euro

Entrano in vigore da lunedì 6 dicembre 2021 le nuove regole per il Super Green pass (o Green pass rafforzato) e le regole di prevenzione anti Covid anche in zona bianca. Un documento che viene rilasciato solamente ai vaccinati e ai guariti dal Covid e non a chi invece opta per i tamponi.

A differenza della certificazione verde ordinaria, ovvero quella che usiamo oggi e che possono scaricare anche le persone che non si sono vaccinate, il Super Green pass dà accesso ad una gamma di situazioni sociali molto più ampia e in qualche modo va a penalizzare chi non intende immunizzarsi.

Il certificato base (o Green pass ordinario) verrà inoltre reso obbligatorio per salire sui mezzi pubblici: treni, autobus urbani ed extraurbani, filobus, aerei, traghetti, funivie e metro richiederanno dunque almeno un tampone negativo per l’accesso.

La limitazione degli ingressi in luoghi chiusi con questo tipo di documento si amplia: no a cinema e teatri, no allo stadio o altri eventi sportivi, no al ristorante al chiuso con tavolate di più di 4 persone, no a feste, matrimoni e cerimonie pubbliche e infine no anche alla discoteca. Si può invece, mangiare all’aperto, andare al lavoro, in piscina e in palestra (tranne che in zona gialla).

Chi possiede già un Green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione. E le multe? Da 400 a 1000 euro per chi va a spettacoli, o entra in bar e ristoranti senza il certificato verde rafforzato.

Stessa cifra per gli esercenti che non controllano i clienti (dopo la terza multa scatta la chiusura del locale per dieci giorni) e per chi prende i mezzi pubblici senza Green pass ordinario.

Quest’ultimo è sufficiente anche per accedere al posto di lavoro con un tampone negativo valido per 48 o 72 ore. Il datore che non controlla rischia sempre la multa da 400 a mille euro. Chi viene trovato sul lavoro senza Green pass base rischia la sospensione o una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro.

Nessuna via d’uscita per le categorie per le quali è previsto l’obbligo vaccinale. Parliamo di personale scolastico (dai presidi agli insegnanti e ai collaboratori scolastici), personale della Difesa, del comparto sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dei servizi segreti, personale sanitario.

E ancora, personale alle dirette dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.