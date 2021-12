Padre Alex Zanotelli incontra Ville d’Anaunia

Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano per molti anni attivo in Africa e da sempre impegnato nel campo sociale, interverrà pubblicamente al teatro parrocchiale di Tuenno, a Ville d’Anaunia, nella serata di domani, giovedì 2 dicembre alle 20.45, in occasione della presentazione del libro “Fermata Korogocho. Un tam tam per la dignità” a cura di Francesco Comina, pubblicato per il trentesimo anniversario dell’associazione “Tam tam per Korogocho” di Rovereto.

Korogocho, enorme baraccopoli alla periferia di Nairobi in Kenia, è il posto in cui Zanotelli ha per lungo tempo prestato il suo servizio a favore degli ultimi, portando a conoscenza del mondo occidentale il paradosso di questo luogo di grande degrado materiale e nello stesso tempo di grande dignità umana. Il lavoro di padre Alex Zanotelli, nato a Livo, continua da qualche anno in territorio italiano a Napoli, nel rione Sanità, altro luogo denso di contraddizioni, con lo spirito di sempre e la capacità di denuncia che contraddistingue il suo operato.

Per la serata, organizzata dal Comune di Ville d’Anaunia, verrà allestito un mercatino di prodotti artigianali il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti della cooperativa Korogocho. Per assistere all’incontro sarà obbligatorio disporre del green pass. Per informazioni è possibile chiamare la biblioteca comunale al numero 0463.451640.

