Maratona vaccinale: somministrazioni anche nelle Rsa. Raggiunte le 1.800 prime dosi prenotate

I tre decessi per covid avvenuti nelle ultime 24 ore in Trentino impongono una riflessione sull’importanza del vaccino. Tutte e tre le vittime, due quasi settantenni e un novantenne, purtroppo non erano vaccinati.

Ma anche il dato sui nuovi contagi fa riflettere: 188 nelle ultime 24 ore; dato che induce le autorità sanitarie a rilanciare con forza l’appello alla vaccinazione e soprattutto ad aderire alla campagna straordinaria in programma dal 4 all’8 dicembre prossimi quando, durante una non stop di 5 giorni (dalle 6 alle 24), si punta a somministrare 100.000 dosi, con un invito particolare a chi lo fa la prima volta ma anche al terzo richiamo fondamentale per rafforzare le difese contro un virus che sta rialzando la testa.

Le prenotazioni crescono di ora in ora (quasi 36.000 secondo la rilevazione di questo pomeriggio con oltre 1.800 prime dosi in sole 24 ore) e l’invito ad approfittare della maratona è rivolto anche a chi ha già prenotato ma con appuntamenti che cadono oltre la metà di dicembre. Questo per costruire uno scudo collettivo più efficace ed in tempi più rapidi.

Sono numerosi e diffusi su tutto il territorio trentino i centri vaccinali dove si potrà fare la vaccinazione anti Covid-19 in occasione della maratona vaccinale dal 4 all’8 dicembre (sia dose «booster», sia prima dose).

Grazie al supporto delle Rsa e della Cooperazione Trentina saranno allestiti nuovi centri a Borgo Chiese (Condino), Brentonico, Folgaria, Ledro, Pieve di Bono, Storo e Trento.

I nuovi centri si aggiungono ai dodici tradizionali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sette ospedali (centri prelievi) e al nuovo hub vaccinale in allestimento a Lavis.

Per fissare l’appuntamento devono essere trascorsi cinque mesi (150 giorni) dall’ultima somministrazione: è comunque il sistema CUP a verificare l’intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose.

In occasione della maratona vaccinale sarà somministrato Moderna (metà dose); chi non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale potrà invece scegliere tra Pfizer e Moderna.

Nel caso delle prime dosi è possibile accedere ai centri vaccinali anche senza prenotazione, preferibilmente dopo le 21. Il suggerimento è comunque quello di prenotare sempre l’appuntamento al Cup online per evitare attese e facilitare il lavoro dei centri vaccinali. Gli orari di apertura dei vari centri vaccinali, soprattutto quelli più periferici, possono subire modifiche in base alle prenotazioni.

Raccomandiamo come sempre di rispettare l’orario dell’appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo (al massimo cinque minuti prima). Ricordiamo di portare tessera sanitaria, modulo del consenso e scheda anamnestica già compilati. Tutti i moduli per il vaccino anti Covid-19 sono scaricabili dal sito dell’Azienda sanitaria: https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19

Per semplificare la viabilità di accesso al centro di Trento Sud (Mattarello) nei giorni della maratona vaccinale l’attività del drive through tamponi sarà trasferita temporaneamente a Pergine Valsugana (Villa Rosa).