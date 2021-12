Giornata internazionale persone con disabilità: il Mart ogni giorno più inclusivo

Il Mart rinnova, venerdì 3 dicembre, l’appuntamento con la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Un giorno speciale per parlare dei nuovi progetti e dei programmi portati avanti con continuità, tutti i giorni, tutto l’anno. Un’iniziativa annuale dedicata all’inclusione e all’accessibilità museale aperta a educatori, insegnanti, mediatori museali, studenti.

I nuovi progetti 2021 – Solo creando contesti e condizioni in cui ogni persona viene responsabilizzata e resa consapevole dei diversi processi di conoscenza, coinvolta nella realizzazione di specifici strumenti utili all’abbattimento delle barriere culturali, si dà vita a un vero processo inclusivo. Partendo da questa premessa il Mart sviluppa ogni anno nuovi progetti.

Nel 2017 il Mart si è dotato della prima videoguida LIS (Lingua italiana dei Segni) perfavorire la visita in autonomia alle Collezioni delle persone sorde. Disponibile gratuitamente in biglietteria, la videoguida LIS è un progetto del Mart in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi di Trento.

Nel 2019 per le persone cieche o ipovedenti il museo ha inserito nel percorso permanente la riproduzione in rilievo di unodei più celebri capolavori delle sue Collezioni, Le figlie di Loth di Carlo Carrà.

Nello stesso anno è stata presentata la Guida in CAA alle Collezioni del Mart. Quello della Comunicazione Aumentata e Alternativa è un linguaggio fatto di icone e pittogrammi utilizzato per incrementare le possibilità di comunicazione e dialogo delle persone con disagio cognitivo o verbale. Realizzata per le persone con bisogni comunicativi complessi la Guida CAA è disponibile gratuitamente in versione cartacea e dal 2020 digitale (scaricabile dal sito del museo)

Nel 2021: Laboratori condotti da persone con autismo – L’esperienza degli anni passati ha avuto ottime ricadute sul consolidamento della rete territoriale cultura – istruzione – terzo settore e ha permesso l’incontro tra persone con autismo e studenti, in un’ottica di inclusione che passa necessariamente dalla relazione spontanea e dalla normalizzazione del confronto. Nel programma di venerdì 3 dicembre l’Area educazione propone nuovamente questa esperienza in collaborazione con Il Ponte – Cooperativa Sociale di Rovereto.

Nuova videoguida in LIS (Lingua dei Segni) – Negli ultimi mesi è stata realizzata una nuova videoguida LIS dedicata alla Casa d’Arte Futurista Depero. Già pronta, la guida sarà a disposizione dei visitatori della Casa da marzo 2022, una volta terminata la mostra temporanea attualmente in corso.

Un progetto del Mart e dell’Ente Nazionale Sordi di Trento. Nuovi video di approfondimento condotti da persone con bisogni speciali – Veri e propri ambasciatori del Mart, Lorenzo, Mariangela e Ornella raccontano un’opera appartenente alle Collezioni del museo. I video permettono alle persone con bisogni speciali di esprimersi e partecipare attivamente alla divulgazione delle opere, valorizzando il loro punto di vista. Il progetto video Mart Museo Inclusivo nasce in collaborazione con Il Ponte – Cooperativa Sociale di Rovereto, Centro diurno anziani Vannetti e Centro salute mentale di Rovereto.

3 dicembre 2021 | Programma – 9.00 – Laboratorio didattico condotto dai ragazzi della Il Ponte – Cooperativa Sociale di Rovereto per alcune classi del Liceo A. Rosmini di Rovereto. 10.30 – Presentazione della nuova videoguida LIS (Lingua dei Segni) per la Casa d’Arte Futurista Depero e dei video Mart Museo Inclusivo. Sarà attivo il servizio di interpretariato LIS. Ingresso libero fino esaurimento posti. 14.30 – Percorso tattile per persone cieche alla mostra Alceo Dossena . 16.30 e 17.30 – Visita guidata con interprete LIS alla mostra Depero new Depero . Info e prenotazioni: education@mart.tn.it 0464.454159

I Progetti speciali al Mart – Con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della società e delle community del proprio territorio, i Progetti speciali sono pensati per i visitatori la cui fruizione va mediata e sostenuta con particolare cura: persone con disabilità, malattia o disagio.

L’Area educazione e mediazione culturale del Mart propone da anni visite guidate in LIS, percorsi tattili per ciechi, laboratori per persone con bisogni speciali, attività progettate con i professionisti del terzo settore (realizzate in museo o nelle sedi che ospitano e accolgono le persone con disabilità o malattia).

Quella del Mart è una scommessa vinta grazie al lavoro costante e alla costruzione di una rete virtuosadiffusa sul territorio. Ogni anno l’Area educazione coinvolge oltre 30 soggetti provenienti da tutto il Trentino e da fuori Provincia: cooperative, associazioni, centri di salute mentale, case di riposo, enti pubblici e istituti socio-sanitari.

Un’attività capillare e diffusa che permette a oltre 3mila persone all’anno di partecipare ai Progetti speciali del Mart: esperienze coinvolgenti pensate per stimolare la manualità, la creatività e per produrre e condividere conoscenza.

L’utenza coinvolge persone con disabilità fisiche, motorie, sensoriali o cognitive. Sono stati inoltre sviluppati programmi per malati di Alzheimer e per autistici. Nel 2015, l’A.G.S.A.T. – Associazione genitori soggetti autistici del Trentino ha consegnato all’Area educazione del Mart il marchio Autismo Accolgo. Il riconoscimento individua e premia le strutture che offrono servizi culturali, educativi e ricreativi accessibili a persone affette da disturbi dello spettro autistico.