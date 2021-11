Riva del Garda: 100 euro ai ragazzi per i corsi di nuoto

Novità per i ragazzi: un contributo comunale di 100 euro per l’iscrizione ai corsi di nuoto della piscina «Enrico Meroni».

A partire da settembre l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Comune di Arco, ha attivato «Re… start», un beneficio economico ai ragazzi dai 6 ai 18 anni destinato a coprire il costo delle attività nelle associazioni iscritte agli albi comunali dei due Comuni e delle scuole musicali dell’Alto Garda e Ledro, che abbiano aderito all’iniziativa.

Lo scopo è contrastare la povertà educativa e l’isolamento sociale delle giovani generazioni e sostenere le attività sportive, ricreative, musicali, culturali e sociali al fine recuperare momenti ricreativi, di formazione e aggregazione per i giovani, a seguito delle chiusure e delle limitazioni imposte dalla pandemia di covid-19, sostenendo anche le associazioni, che ugualmente hanno sofferto in modo particolare le conseguenze della pandemia.

«I corsi di nuoto della piscina comunale non possono però essere ricompresi tra le attività sostenute da «Re… start» –spiega l’assessore allo sport Silvio Salizzoni– in quanto a gestirla è una società, la Apm, in house del nostro Comune, e non un’associazione. Per ovviare, come Giunta abbiamo deciso di riconoscere ai ragazzi residenti a Riva del Garda e nati tra il primo gennaio 2003 e il 31 dicembre 2015 un beneficio economico dell’importo massimo di 100 euro, lo stesso di “Re… start”, per la riduzione del costo dei corsi di nuoto organizzati da Apm nella nostra piscina. Per quanto riguarda le modalità operative di riconoscimento del beneficio economico, abbiamo adottato le stesse di “Re… start”. Importante, i corsi devono iniziare entro il 31 dicembre, quindi invito i ragazzi interessati a iscriversi per tempo».

Il beneficio economico si ottiene compilando la modulistica che si trova in piscina. Come succede anche per le associazioni con «Re… start», Apm riconoscerà ai ragazzi aventi diritto la riduzione della quota di iscrizione (fino a 100 euro), quindi il Comune rimborserà Apm.

