Riva del Garda: Martedì la fiera patronale di Sant’Andrea

Annullata l’anno scorso a causa della pandemia, torna martedì 30 novembre a Riva del Garda l’antica fiera patronale di Sant’Andrea.

Come tradizione, dalle 7.30 alle 18 nelle vie e nelle piazze del centro storico saranno allestite bancarelle (quest’anno 230) con prodotti di ogni genere. La fiera, ad accesso libero, è sottoposta alle stesse norme di sicurezza dei mercati all’aperto, ovvero mascherina sempre indossata, igienizzazione delle mani prima dell’entrata, distanza di un metro dalle altre persone e divieto di assembramento (si raccomanda, in particolare, di non soffermarsi a consumare cibi e bevande davanti alle postazioni che li vendono, ma di allontanarsi e farlo in un luogo meno frequentato).

Ci saranno, inoltre, i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo e dell’Associazione nazionale alpini a fornire informazioni sulle norme di comportamento e a segnalare eventuali criticità, a supporto del Corpo di polizia locale.

Sempre per garantire il rispetto delle norme di sicurezza covid, la dislocazione delle bancarelle è stata lievemente modificata: in via Bastione, in viale Dante Est e nel breve tratto Sud di viale Roma sarà allestita una sola fila di bancarelle, su un lato della strada, anziché su entrambi. A parte questa e altre lievi modifiche, l’area rimane la stessa degli anni scorsi: via Bastione (il tratto compreso tra via Lavino e via Fiume), viale Prati (tra viale Dante e via Pilati), viale Roma (il tratto a sud, dall’intersezione con via Pilati fino a Porta San Michele), viale Dante, viale Martiri del 28 Giugno (tra viale Dante e via Madruzzo), viale Alberti Lutti, viale Damiano Chiesa (tra largo Bensheim e l’intersezione con viale Pernici), viale San Francesco, piazza Garibaldi, piazza della Costituzione, via Mazzini, largo Marconi (a Sud della chiesa dell’Inviolata), piazza Cavour e, infine, il vialetto dei giardini Verdi che collega viale Dante e viale San Francesco.

I parcheggi dedicati – Per tutta la giornata della fiera e fino alle ore 20 sono a disposizione alcuni parcheggi supplementari gratuiti dedicati: nel piazzale dell’istituto tecnico «Floriani» in viale dei Tigli; nel parcheggio di Cartiere del Garda in via Treviso (per la parte normalmente non di utilizzo pubblico); nel piazzale del liceo «Maffei» in viale Lutti Alberti.

Il parcheggio in largo Medaglie d’Oro è riservato ai veicoli che espongono il contrassegno invalidi, a titolo gratuito.

Modifiche alla viabilità

In viale della Liberazione divieto di transito veicolare, a eccezione dei tassisti e degli ambulanti che si devono recare in piazza Garibaldi e piazza Battisti, con regolamentazione a senso unico alternato; i fruitori degli stalli di sosta in via Scaligero e del garage del condominio Giardini Verdi potranno utilizzare viale della Liberazione esclusivamente in uscita;

in viale Madruzzo senso unico in direzione est/ovest (verso viale Roma) per consentire l’accesso al parcheggio interrato Terme Romane; per lo stesso motivo in viale Roma è istituito il senso unico in direzione nord/sud fino all’intersezione con via Pilati.

Allo scopo di consentire la fermata degli autobus di linea, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Martiri del 28 Giugno, nel tratto fra l’intersezione con via Madruzzo (lato ovest) e via Baruffaldi per cinque stalli di sosta; nei tre stalli di viale Pernici ovest, lato nord, all’altezza dell’intersezione con viale Martiri; e in viale Vannetti sud, nei tratti in prossimità delle intersezioni con viale Pernici (due stalli di sosta sul lato sinistro) e con viale Carducci (due stalli di sosta sul lato destro).

Le associazioni d’impegno sociale – Anche quest’anno sono presenti alcune associazioni d’impegno sociale con i loro stand d’informazione e di raccolta fondi: in largo Marconi al sagrato della chiesa dell’Inviolata ci sono le associazioni La Bacionela, In Cammino aps, Together con Roberto e il comitato Allegria di Sant’Alessandro; in viale Dante (all’altezza dei giardini Verdi) l’Admo onlus (Associazione donatori di midollo osseo).