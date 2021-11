Preoccupazioni per Omicron, la variante sudafricana che ha 32 mutazioni

La variante “Omicron” è arrivata anche in Europa e a meno di un mese dal Natale scatta un nuovo allarme. Con l’Ue che blocca tutti i voli dai Paesi dell’Africa australe, le Borse europee che bruciano 390 miliardi in una sola seduta e le agenzie straniere che si riuniscono d’urgenza per studiare quello che al momento è il timore più grande: l’incapacità dei vaccini di fare muro contro l’ultima mutazione del virus SarsCov2.

La nuova variante sudafricana è destinata a sbarcare in Europa, ed è già arrivata in Belgio e varcherà anche i confini italiani perché i virus nel mondo globalizzato non conoscono frontiere.

Isolata in Sudafrica, che con le sue 32 mutazioni scoperte supera quelle della Delta, preoccupa il mondo. L’Oms l’ha denominata Omicron, classificandola come “preoccupante”. A suscitare forti timori sono le possibilità che sia molto più contagiosa delle altre e che riesca a neutralizzare l’efficacia dei vaccini.

I dati certi ancora non ci sono, ma la rapidità con cui si è diffusa in Sudafrica e il tipo di mutazioni riscontrate nella proteina Spike lasciano intendere che la «Omicron», come l’ha battezzarla l’Oms, è molto più infettiva della Delta. A maggior ragione la copertura vaccinale diverrà decisiva.

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha fornito alcune informazioni preliminari secondo cui Omicron potrebbe essere associata a una trasmissibilità molto elevata, ad un indebolimento dell’azione dei vaccini ma non ad un’infezione più grave.

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha infatti affermato che per il momento è “prematuro” prevedere se per la B.1.1.529 sia necessario un adattamento dei vaccini. Sulla rivista scientifica Nature la virologa Penny Moore, dell’Università del Witwatersrand a Johannesburg, ha chiarito che sono necessarie circa due settimane per capire se e fino a che punto la nuova variante sia in grado di sfuggire agli anticorpi generati dai vaccini anti-Covid, così come alle difese dovute all’attivazione delle cellule T del sistema immunitario.

