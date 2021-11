Effetto super green pass: boom di prime dosi in tutta l’Italia nelle ultime ore

Un aumento evidente in tutta l’Italia delle prenotazioni delle prime dosi di vaccino anti-Covid nell’arco di poche ore.

E’ quello registrato dopo il decreto Super Green pass, che ha stretto le regole su chi non è in possesso della certificazione verde e che entrerà in vigore a partire dal 6 di dicembre.

Il record spetta al capoluogo emiliano Bologna dove dopo la firma del nuovo decreto quasi mille persone hanno prenotato la prima dose di vaccino anti Covid in poche ore.

Pubblicità Pubblicità

I numeri sono in aumento in tutta Italia: alle 7 di ieri ne erano state somministrate 25 mila in un giorno e per la prima volta da diverse settimane il dato ha superato quello dei richiami. Nelle ultime settimane in Italia sono state somministrate comunque quasi 200 mila prime dosi e ben 270 mila terze dosi.

La corsa agli hub riguarda soprattutto i giovanissimi, la fascia meno coperta della popolazione: le ultime misure per i No Vax stabilite dal Governo riguardano anche loro.

La scalata per raggiungere gli indecisi è lunga. In Italia sei milioni e mezzo di persone non hanno ancora fatto l’iniezione. In Trentino gli irriducibili sono circa 25 mila, ma molti di questi dopo l’entrata in vigore del green pass stanno correndo a farsi la prima dose.

Pubblicità Pubblicità



L’obiettivo è creare uno scudo contro la quarta ondata preso atto che i vaccini sembrano funzionare e anche bene. L’anno scorso nello stesso periodo erano infatti 6 le regioni in zona rossa e 9 in zona arancione. Adesso c’è solo il Friuli in zona gialla e per colpa delle manifestazioni no vax.

Tra i ragazzi fra i 12 e i 19 anni manca all’appello uno su quattro ma non brillano nemmeno trentenni e quarantenni. Eppure s’intravede un’inversione di tendenza, seppure da confermare.

Nell’ultima settimana, in Lombardia, sono state prenotate 33 mila prime dosi: il boom negli ultimi due giorni (15 mila).

Molti appuntamenti riguardano studenti, che secondo le nuove regole dovranno mostrare il Green Pass “rafforzato” pure per salire in bus. Ma il certificato servirà per mangiare una pizza (al chiuso) o vedere un film al cinema o ancora per comprare i regali per i propri figli per Natale.