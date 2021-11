Borgo Lares, emissioni chimiche ditta mazzotti: partita una petizione per salvaguardare ambiente e salute

La salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente sono i principali temi dei quali gli enti pubblici dovrebbero occuparsi. Le emissioni in atmosfera dì sostanze odorigene e chimiche, provenienti dall’impianto di produzione di bitume e asfalto sito sul Comune di Borgo Lares (Val Giudicarie) appartenente alla ditta Mazzotti Spa, potrebbero pregiudicare la salute dei cittadini che abitano nelle frazioni di Saone, Tione, Preore, Ragoli, Montagne, Zuclo e Bolbeno oltre ad impedire la normale fruizione del territorio da parte delle persone.

È questo in sintesi l’argomento centrale della petizione partita su change.org dal titolo «Ambiente e salute in “Giudicarie” – Saone, Tre Ville, Borgo Lares, Tione» (clicca qui per firmarla) che in poche ora ha raggiunto le 400 firme.

Il problema delle emissioni non è attuale perché già durante la campagna di misurazione della qualità dell‘aria di Tione e Saone (Dicembre 2007 — Marzo 2008, Agosto 2008 — Gennaio 2009) si erano rilevate quantità preoccupanti di varie sostanze inquinanti legate alle emissioni di processi industriali, soprattutto legati alla produzione di bitume.

In particolare i composti che appartengono alle famiglie dei COV – composti organici volatili – e IPA idrocarburi policiclici aromatici (fonte Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro – IARC – sono possibili cancerogeni per l’uomo).

Secondo la petizione le ultime modifiche apportate all’impianto di lavorazione dell‘impresa (agosto 2021) riguardano solo il combustibile impiegato per riscaldare i materiali che compongono l’asfalto quale prodotto finito.

Tale intervento non riduce e non limita in nessun modo le emissioni chimiche provenienti dalle sostanze bituminose e dagli additivi chimici impiegati nelle lavorazioni.

«La popolazione residente ha il diritto di chiedere e pretendere la tutela della salute e la libera fruizione del territorio; diritto che viene prima di qualsiasi attività economica e produttiva.

La vicinanza di scuole dell’infanzia e aree di gioco/sport per bambini e ragazzi, con le gravi ripercussioni sulla Ioro salute, costituiscono una grave situazione di pericolo che deve essere risolta. Questa zona, inoltre, rappresenta dal punto di vista turistico la “porta di entrata” nelle Giudicarie e Rendena e le suddette emissioni comportano la perdita di attrattività e della qualità ambientale necessaria e fondamentale sia per i turisti che per gli abitanti del luogo» – si legge ancora nella raccolta firme

Viene chiesto dai firmatari il celere intervento tempestivo dei Sindaci, della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti preposti affinché questa grave fonte di inquinamento chimico e olfattivo sia risolto ricorrendo alle migliori soluzioni tecniche/tecnologiche disponibili.