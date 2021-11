Riva del Garda: 101 anni, buon compleanno Pia e Bruno

Due compleanni fuori dell’ordinario, lo stesso giorno. Giovedì 25 novembre Pia Zanoni e Bruno Camin hanno festeggiato il traguardo dei 101 anni.

Nati il 25 novembre del 1920, entrambi si trovano in ottima salute e vivono in casa, accuditi dai familiari. E giovedì, festeggiati da parenti e amici, entrambi hanno ricevuto un omaggio dell’amministrazione comunale (Pia un mazzo di fiori, Bruno un libro) con un biglietto d’auguri firmato dal sindaco Cristina Santi.

Pia Zanoni è nata a Riva del Garda, prima dei sei figli di Anna e Luigino. Nel 1953 ha sposato Carlo Zucchelli, muratore, anche lui di Riva del Garda, dandogli due figli: Cristina e Roberto. Fin dall’età di vent’anni ha lavorato al centralino di un’azienda di telecomunicazioni, prima la Telve, poi la Sip e infine la Telecom. Una cosa che i parenti ricordano con affetto è che per tanti anni Pia è stata la custode della chiesetta di Sant’Anna in via Grez, probabilmente la persona che lo ha fatto più a lungo, sempre pronta, in maggio, quando c’era il rosario. Vivace, energica, sempre attiva, Pia abita in via Grez, accudita dai suoi cari.

Bruno Camin è nato a Gardolo da Leone e Luigia, secondo di tre fratelli. Si è trasferito a Riva del Garda per lavoro, avendo trovato impiego in una banca, dove ha conosciuto la futura moglie, Alda, che gli ha dato due figli: Andrea e Mario. La politica aziendale dell’epoca prevedeva che in caso di matrimonio uno dei due dipendenti dovesse licenziarsi, cosa che ha fatto Alda, dedicandosi così alla famiglia.

Oggi Bruno è straordinariamente autonomo: vive da solo nella sua casa di viale Canella, dove si fa da mangiare, lava e stira. Prima della pandemia faceva anche la spesa, andando in centro a piedi, rigorosamente senza bastone, e salendo i tre piani di casa, dato che l’ascensore non c’è. Ora per prudenza la spesa la fanno i figli, e Bruno per ora ha dovuto rinunciare al suo rito quotidiano della passeggiata per la spesa e il giornale, con passaggio in chiesa.

Un uomo sereno, sempre sorridente, molto credente, che -figlio di contadini- ha sempre mantenuto l’amore per la terra, coltivando con passione l’orto, non solo il suo ma anche quello di conoscenti. Andrea, il figlio, racconta che è stato ed è un grande padre, sempre pronto ad aiutare, sempre disponibile e positivo.

