Pronti 227 milioni per i nuovi contratti della pubblica amministrazione, Fugatti: «Le riforme non bastano, bisogna investire»

In Prima commissione, presieduta da Vanessa Masè (La Civica), si è chiusa ieri in mattinata la discussione generale sulla manovra finanziaria 2022.

Il presidente Fugatti, in apertura di seduta, ha presentato alcuni degli 11 emendamenti che ha depositato in commissione. I più importanti riguardano la sospensione dell’Imis per i proprietari di alloggi nel caso della procedura di sfratto degli inquilini e la riduzione dell’ Irap per le onlus nel caso di un calo di fatturato superiore al 10%.

Poi Fugatti è intervenuto sul Fondo riserva del presidente, precisando che aumenta a 190 milioni; di questi 34 milioni vanno al rinnovo del contratto del pubblico impiego 2022 – 2024; 37 milioni per la quota una tantum sul 2019 – 2021; 59 milioni sono destinati al protocollo di finanza locale in base all’accorso con Cal. Queste tre macro voci vengono quindi a “gonfiare” il fondo di riserva.

Fugatti ha precisato che quella del Fondo è una novità contabile ma non sostanziale. In questa manovra, ha aggiunto, per il contratto della Pubblica amministrazione la Giunta mette 190 milioni per il rinnovo 2022 – 2024 e 37 per il 2019 – 2021 più i 30 di vacanza contrattuale, in tutto 227 milioni.

Poi se il sindacato li ritiene insufficienti si discuterà. I 37 milioni, ha spiegato, fanno parte dei gettiti arretrati che il Governo ha concesso alla Pat con il recente accordo Pat – Roma e sono posti su un fondo specifico per il rinnovo contrattuale.

Fugatti ha replicato che il tema del rinnovi PA è collegato al tema delle riforme. Quindi non si tratta solo di reperire risorse, ma non si può dimenticare che il bilancio Pat è in calo.

Oggi, ha detto ancora, avere a disposizione 100 milioni in più per investimenti è difficile; così come è difficile trovare soldi per la sanità. Quindi, dove si possono trovare risorse? I tagli sul sociale sono impossibili, così come è impraticabile l’aumento delle imposte. Impraticabile anche la strada di trovare risorse nella scuola o sul lavoro.

Il tema vero, ha sottolineato il presidente della Giunta, è che il Trentino deve fare investimenti. L’Alto Adige ha trovato sbocchi nel mondo tedesco nella crisi del 2008, ma ora il 10% in più di Pil deriva dagli investimenti che in Provincia di Bolzano si vedono dal numero di cantieri aperti.

Il Pnrr può aiutarci sugli investimenti, ma si è sul campo del medio periodo. Noi oggi, ha detto ancora Fugatti, dobbiamo coinvolgere i privati, senza criminalizzarli altrimenti vanno ad investire a Bolzano o in Veneto.

Sui 930 milioni del bypass ferroviario di Trento Fugatti ha detto che questi soldi tutti dello Stato porteranno un moltiplicatore importantissimo per la nostra economia, così come i 2 miliardi previsti per la Valdastico.

Quindi, rivolgendosi a Tonini, ha affermato che le nostre dimensioni sono troppo piccoli per far crescere il Pil con le sole riforme della pubblica amministrazione. La chiave è dunque quella degli investimenti di qualunque tipo: della Pat, dello Stato, europei e privati.