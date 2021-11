Escort, mercato in crisi anche a Trento: il costo di ogni prestazione cala a 89 euro

Black Friday per il sesso a pagamento? No, grazie. Nella settimana più calda dell’anno per promozioni e offerte, le escort non fanno sconti a nessuno, ma adattano i prezzi delle prestazioni al portafogli degli italiani.

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa ha calcolato le tariffe medie per provincia delle escort che si pubblicizzano on line in Italia. Questo è possibile grazie alle recensioni degli utenti che indicano le fasce di prezzo reali delle professioniste che frequentano.

Infatti, le recensioni scritte dai 3 milioni e 700 mila utenti unici mensili del sito, danno uno spaccato del settore dimostrando un’interessante varietà quando si parla dei prezzi delle escort.

Pubblicità Pubblicità

Il costo medio di una escort in Italia per provincia – Quello delle sex workers è un servizio professionale che ha delle “parcelle” come i tanti liberi professionisti che lavorano in Italia. Pertanto, le cifre variano da provincia a provincia e si passa così dai 100 euro di Milano e Roma ai 53 euro di Potenza e Rieti.

A Trento il prezzo medio oscilla intorno agli 89 euro per prestazione. Un mercato della prostituzione (per di questo si tratta) che nella provincia di Trento aveva preso un brutto colpo fra il 2019 e il 2020 con un calo dei prezzi del 23%. La pandemia e i due lockdown avevano messo in crisi messo in crisi il mercato del sesso a pagamento. Nel 2021 il mercato è ripreso lentamente con un + 7% rispetto al 2020. Per tornare ai numeri pre – pandemia ci vorranno ancora mesi.

A livello nazionale dopo Milano e Roma, (100 euro per prestazione) nella top 10 delle province con il prezzo medio più alto delle escord ci sono Palermo, Treviso, Varese con 98 euro; Bologna, Brescia con 97 euro; Sassari e Verona con 96 euro e Agrigento con 95 euro.

Pubblicità Pubblicità



Le cifre più basse, dopo Potenza e Rieti le uniche città sotto i 60 euro, le troviamo a Ferrara e Fermo; poi Chieti e Trapani con 61, la sola Ragusa con 63 euro, Gorizia con 65, Livorno e Vercelli con 66 euro.

Tra il 2019 e il 2020 si sono raggiunte punte del calo medio dei prezzi pari al 50% a livello nazionale.

Tre province che rappresentano un andamento generale del prezzo delle escort in Italia. Tra tutte le province, neanche il 50% di queste ha mostrato segnali di miglioramento, visto che 48 hanno il segno più, 34 non hanno alcuna variazione, e 25 hanno il segno meno davanti.

L’aumento più alto dei prezzi medi si è registrato a Lecco con +23%, seguita da Lodi con +17%, Savona ed Enna con +13%, Sassari +10%, Biella e Rovigo +9%.