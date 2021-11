Coronavirus, situazione ancora stabile in Trentino. Fugatti: «Acceleriamo con la terza dose»

Ci sono 138 nuovi contagi (ieri erano 177) da Covid in Trentino tracciati su 8.200 tamponi. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio della pandemia nella nostra provincia ci sono stati 1.449 morti a causa del Covid. Attualmente ci sono 1.427 positivi in quarantena.

Sono 49 i ricoverati (- 3 rispetto a ieri) nei reparti infettivi, fra cui 6 in alta intensità. Sono invece 7 i pazienti in terapia intensiva (+1) e tutti sono non vaccinati. Secondi questi dati quindi il Trentino è molto distante dalla ipotetica zona gialla.

Pubblicità Pubblicità

L’incidenza della Provincia di Trento è all’1,7, meglio della media nazionale (2,2) La situazione quindi è stabile, anche se i contagi non sono pochi, ma per il momento non calano ma nemmeno crescono.

Esattamente un anno fa i morti nello stesso giorno erano stati 9 con 460 contagi e 43 pazienti in rianimazione. I ricoveri erano 230. «Dobbiamo fare il possibile per non tornare a questi numeri» – ha detto Fugatti

Il dato negativo è che i contagi sono costanti. Il dato delle ospedalizzazioni vede una certa costanza, con 5 ricoveri ogni giorno compensati però dalle dimissioni. Siamo quindi distanti dalla soglia della zona gialla sui posti letto.

Pubblicità Pubblicità



Dal momento che i dati descrivono un contagio “critico e costante”, Fugatti – che ha annunciato un’ordinanza provinciale quando saranno noti i contenuti del decreto sul super green pass – ha spiegato di aver dato mandato all’Azienda sanitaria per fare un “forte sforzo sulle vaccinazioni, sulle terze dosi e anche sulle prime dosi, perché ancora tanti non l’hanno fatta”.

Sui tempi per la somministrazione della terza dose, dal momento che la copertura della seconda dura al massimo 5-6 mesi, la Provincia ha chiesto ad Apss un’accelerazione: “Di fronte a quello che accade in altre regioni e a livello europeo, si pone il tema della terza dose e abbiamo chiesto un piano veloce e chiaro perché non possiamo pensare di organizzarci per febbraio o marzo perché sarebbe tardi. Prima facciamo la terza dose – ha aggiunto Fugatti – prima mettiamo in sicurezza il Trentino, prima mettiamo al sicuro la salute ma soprattutto il sistema economico. Dobbiamo fare di tutto e fare in modo che chi intende fare la terza dose lo faccia il prima possibile”.

Dal 4 all’8 di dicembre dalle 6 del mattino alle 24.00 saranno aperti tutti i 20 punti vaccinali del Trentino: «L’obiettivo è raggiungere in questi giorni 100 mila dosi, fra terze e prime dosi – ha detto il governatore – così facendo proteggeremo la salute di tutti e il tessuto economico trentino. È uno scopo ambizioso, ma credo nella responsabilità dei trentini per potercela fare per mettere in sicurezza anche il Natale».

Il governatore ha ringraziato il sistema sanitario che è già sotto pressione chiedendo di fare un piccolo ulteriore sforzo per il bene di tutti. Al via quindi dal 4 di dicembre la maratona vaccinale nella provincia di Trento che vedrà impegnati 500 operatori sanitari. «Uno sforzo titanico mai visto – ha detto Ferro – ma che è necessario fare per il bene di tutti».

Il direttore dell’apss ha confermato che in Trentino sono circa 25 mila gli irriducibili che non vogliono vaccinarsi. «Dal 4 di dicembre per loro dopo le 21 porte aperte senza appuntamento se intendono vaccinarsi. In caso contrario dovranno sottostare alle regole del super green pass»

Sotto i comuni con più contagi