Carcere Spini: critica la carenza di organico della polizia penitenziaria. Ci sono 75 poliziotti in meno

Sui numerosi problemi riscontrati nel carcere di Spini di Gardolo in quinta commissione il sostituto comandante del reparto dirigente di polizia penitenziaria della Casa circondariale di Spini di Garolo, Ilaria Lomartire, intervenuta al posto della direttrice Annarita Nuzzaci, ha confermato che da qualche tempo a questa parte la situazione interna è complicata.

Ciò a causa di una serie di problematiche “che – ha spiegato – non dipendono dalla volontà dell’amministrazione penitenziaria e che si sono sovrapposte nello stesso periodo della pandemia”.

Innanzitutto c’è un problema di tipologia della popolazione detenuta più che di numeri. Oggi vi sono 300 detenuti: 278 uomini e 22 donne. Non vi è una situazione grave di sovraffollamento. La condizione del reparto femminile è buona sia per le detenute sia per il personale di polizia penitenziaria, i cui numeri per questa sezione sono adeguati.

Più critica è invece la situazione della popolazione detenuta maschile, in particolare appartenente alla categoria dei cosiddetti detenuti protetti. Nel loro caso vi è in effetti sovraffollamento, con camere detentive da tre o da quattro.

Molto critica è poi – ha proseguito Lomartire – la carenza di organico di polizia penitenziaria. Dal novembre del 2019 ad oggi il numero degli agenti è calato in modo impressionante e questo determina che si lavori in condizioni di estremo disagio e difficoltà.

Si tenta di far fronte al problema, ma i numeri sono troppo bassi, perché vi sono 75 poliziotti in meno: ne dovremmo avere 227 e invece ce ne sono 152.

La situazione si è aggravata negli ultimi mesi a causa da una serie di ingressi di soggetti affetti da patologie psichiatriche importanti. Dall’estate scorsa è diventato molto gravoso gestire persone detenute particolarmente problematiche e violente.

Molti sono stati ricoverati all’ospedale di Trento nel reparto di psichiatria, con necessità di piantonamento del personale di polizia che così si riduce ulteriormente a Spini. Un altro dato evidenziato dalla comandante Lomartire riguarda la presenza di detenuti condannati in via definitiva, che sono in tutto 207, vale a dire i due terzi della popolazione del carcere.

Si tratta di detenuti che non dovrebbero trovare collocazione in una Casa circondariale come quella di Spini bensì in istituti di reclusione in grado di offrire possibilità di recupero e rieducazione in vista del loro reinserimento sociale.

La Casa circondariale non ha la possibilità di soddisfare questa esigenza perché il personale è impegnato in altri tipi di servizio. Occorre quindi reinventarsi per svolgere anche questo ruolo.