Pubblicato il bando per partecipare alla PROTO Challenge 2022

Sono aperte le candidature per partecipare alla PROTO Challenge 2022, la sfida tecnologica organizzata dalla Fondazione HIT – Hub Innovazione Trentino.

10 settimane di collaborazione tra ricerca, università e impresa, per innovare attraverso la manifattura additiva. Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa consente alle imprese manifatturiere di lavorare a contatto con team di ricercatori e talenti universitari per risolvere problemi industriali legati alla progettazione meccanica.

5 team multidisciplinari di studenti e dottorandi di ingegneria meccanica, meccatronica e dei materiali dell’Università di Trento, lavoreranno all’ottimizzazione di prodotti ed elementi industriali in materiale plastico o metallico proposti da 5 imprese con sede in Trentino o fuori Provincia. Studenti e imprese hanno tempo fino al 15 dicembre 2021 per candidarsi. La PROTO Challenge 2022 si terrà dal 9 marzo al 25 maggio 2022.

Pubblicità Pubblicità

La PROTO Challenge è la sfida tecnologica di HIT che affronta un tema sempre più importante per le piccole e medie imprese: la manifattura additiva. Una tecnologia di prototipazione e produzione che sta trasformando la produzione industriale in tutto il mondo. Si tratta di un processo sostanzialmente inverso rispetto alle tecniche di produzione tradizionali (in cui si procede per sottrazione dal pieno) perché la realizzazione degli oggetti avviene sommando strati successivi di materiale. Si passa dunque velocemente dal disegno digitale, alla stampa dell’oggetto in 3D.

HIT, in qualità di fondazione per la valorizzazione dei risultati della ricerca trentina attraverso attività di trasferimento tecnologico, propone con successo da diversi anni questo format di innovazione in collaborazione con l’Università di Trento, Trentino Sviluppo, Prom Facility di Polo Meccatronica, Confindustria Trento, il Contamination Lab e NOI Techpark, nel contesto del Digital Innovation Hub Trentino–Alto Adige/Südtirol.

La PROTO Challenge è un format pensato per far dialogare il mondo dell’alta formazione, della ricerca e il mondo delle imprese secondo i paradigmi dell’”open innovation” e del “challenge-based learning”, che genera risultati e benefici reali, input di innovazione per le imprese, apprendimento ed esperienza sul campo per ricercatori e studenti.

Pubblicità Pubblicità



Grazie all’edizione 2022 della PROTO Challenge, 5 team multidisciplinari lavoreranno con esperti del settore provenienti dal mondo accademico e industriale all’ottimizzazione delle performance di prodotti proposti da 5 imprese. I team partiranno da un progetto CAD 3D, eseguiranno l’analisi degli elementi finiti per l’ottimizzazione topologica e/o termica e riprogetteranno il prodotto in modo tale che sia producibile con tecniche additive o miste, oppure con tecniche tradizionali ma con maggiori vantaggi.

Le imprese potranno candidare prodotti o componenti industriali, in materiale plastico o metallico, con caratteristiche che necessitino di essere ottimizzate. Le candidature sono aperte a imprese con sede in Trentino e anche ad imprese con sede fuori Provincia.

Possono partecipare alla PROTO Challenge studenti ed ex studenti (fino a 18 mesi dal conseguimento dell’ultimo titolo di studio) delle Università di Trento e Bolzano, e delle Università parte del Consorzio Europeo delle Università Innovative (European Consortium of Innovative Universities – ECIU ). Gli studenti verranno opportunamente formati sulle metodologie da utilizzare e organizzati in team prima dell’inizio della Challenge.

Il team che realizzerà la soluzione valutata come migliore da una commissione di esperti riceverà in premio un e-ink tablet, strumento di lavoro che agevola lo svolgimento di molte attività di progettazione e studio ingegneristico.

La Challenge inizierà il 9 marzo e terminerà con un evento finale di presentazione dei risultati il 25 maggio 2022. Per partecipare studenti e imprese possono inviare la propria candidatura entro il 15 dicembre, compilando un modulo apposito disponibile sul sito di HIT.

Ulteriori informazioni sulla Challenge sono disponibili a questo indirizzo Per approfondimenti scrivere a: proto-challenge@trentinoinnovation.eu