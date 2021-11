Lavarone: scomparso il 45enne Gelindo Spillare, l’arbitro giovanile della “New Sport Alta Valsugana”

Cambia la lotteria degli scontrini, ipotesi estrazione istantanea dal 2022 Il programma lotteria degli scontrini che ha accompagnato molti italiani per tutto il 2021, potrebbe subire dei cambiamenti a partire dal 2022. A differenza del cashback, la lotteria degli scontrini infatti, è stata confermata anche... The post Cambia la lotteria degli scontrini, ipotesi estrazione istantanea dal 2022 appeared first on Benessere Economico.

P. Iva, quando arrivano i contributi fondo perduto fino a 150 mila euro Dopo l'ok ufficiale da parte dell'Unione Europea, i contributi a fondo perduto per le P.Iva disposti dal Decreto Sostegni Bis vengono sbloccati e arriveranno entro l'anno. I dettagli della misura Il sostegno finanziato con 4,5...

Bonus Natale, a dicembre voucher e bonus per pensionati e categorie meno abbienti Con l'avvicinarsi delle festività si incomincia a parlare di Bonus Natale, una misura di sostegno al reddito introdotta dalla legge finanziaria del 2001 e rifinanziata nell'ultimo decreto legge. Si tratta quindi di un voucher, erogato...

Il ritmo dell'inflazione preoccupa, aumentano anche i prezzi del carrello della spesa Anche nel mese di ottobre il tasso di inflazione ha continuato a salire. In particolare, per il quarto mese consecutivo l'ISTAT ha registrato una crescita più alta di quanto previsto in precedenza. L'aumento del prezzo...

Cybersicurezza, forte carenza nel settore: i profili più richiesti L'accelerazione verso un mondo sempre più digitalizzato ha portato come conseguenza anche ad un aumento della criminalità online. Nei primi mesi del 2021 l'Italia è stata uno dei Paesi al mondo più colpito dalle minacce...